Guenda Goria sta ancora male. Fidanzato: “Intervenire subito”

Un’altra corsa in ospedale per la pianista, dopo un nuovo malore accusato nelle ultime ore: ecco cosa è successo

Non c’è pace per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata di recente operata d’urgenza a causa delle complicazioni dovute a una gravidanza extrauterina. La pianista ed ex gieffina ha tenuto aggiornati i propri follower, tranquillizzandoli in merito alle proprie condizioni di salute. Sfortunatamente per lei, però, la situazione sembra aver preso una nuova piega drammatica, tant’è che si è reso necessario, ancora una volta, il ricovero in ospedale, presso la clinica Mangiagalli.

Ad informare il pubblico ci ha pensato la diretta interessata, attraverso le proprie Instagram Stories, nelle quali si è mostrata visibilmente debilitata. Nonostante nelle ultime ore sembrava essere sulla via della ripresa, grazie anche al sostegno della madre e del fidanzato Mirko Gancitano (e grazie anche all’intervento tempestivo dell’equipe medica), Guenda Goria ha avuto una ricaduta. Sui propri social ha difatti confessato: “Avrei voluto darvi delle buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili.”

L’ex gieffina ha poi proseguito, spiegando le ragioni della nuova corsa al pronto soccorso: “Credo di aver avuto delle complicazioni, credo che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore. Chi soffre di endometriosi sa quanto si debba convivere con il dolore. […] È veramente un calvario.”

Mirko Gancitano aggiorna i follower sulle condizioni di Guenda: “Devono intervenire subito”

E mentre Guenda Goria si è trovata nuovamente in sala operatoria, nel giro di due giorno, è stato Mirko Gancitano a tenere informati i follower dell’ex gieffina. L’ex Secchione, legato da diverso tempo alla figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, non ha lasciato mai sola la sua dolce metà, soprattutto in un momento così complicato. “Ciao ragazzi, come sapete nelle scorse ore c’è stata una complicazione del quadro clinico di Guendina, quindi siamo ancora qui ad attendere il medico“, ha affermato in una recente Instagram Story.

Dopo estenuanti minuti di attesa, Gancitano ha confermato, suo malgrado, i timori già esposti nelle ultime ore dalla sua fidanzata. “Purtroppo la tuba è andata e devono intervenire subito“, ha fatto sapere il compagno dell’ex gieffina, che di conseguenza è stata trasportata in sala operatoria.

Insomma, momenti di grande apprensione per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, resi ancora più difficili dalle critiche ricevute. La pianista, infatti, è stata presa di mira da alcuni utenti, tra cui Selvaggia Roma, per il modo in cui ha scelto di condividere la notizia. Gancitano ha deciso di rompere il silenzio, replicando a tono all’ex compagna di Francesco Chiofalo. L’ex Secchione ha poi concluso il suo intervento, rivolgendosi a tutti coloro che hanno riservato parole poco lusinghiere a Guenda, chiosando: “Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna.”