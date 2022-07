Guenda Goria operata, attacchi haters: c’è un’ex GF Vip, gesto folle

AGGIORNAMENTO: Guenda Goria ha spiegato tramite un post social di essere fuori pericolo di vita.

Sono ore difficili per Guenda Goria che è stata operata d’urgenza per via di una gravidanza extrauterina. Lei stessa lo ha reso noto su Instagram, spiegando di essere rimasta “un po’ traumatizzata” dalla vicenda e che c’è il pericolo che le possano togliere una tuba. Una situazione per nulla rosea su cui c’è poco da scherzare e poco da commentare. Ma naturalmente, nell’epoca in cui il triste fenomeno degli haters dilaga, i leoni da tastiera non dormono mai. E così ecco che diversi utenti hanno attaccato la pianista, accusandola di aver finto di essere stata male per avere visibilità. Fatto ancor più nefando è che a scagliarsi contro la musicista ci sia stata una persona che ha partecipato assieme a lei al Grande Fratello Vip 5.

Di chi si tratta? Di Selvaggia Roma, che, ultimamente, cerca di mettersi in ogni polemica. Sarà che la voglia di visibilità, in questi casi, fa davvero brutti scherzi, sarà che per qualcuno un articolo di giornale è indispensabile come l’aria, sarà quel che sarà, fatto sta che l’ex di Francesco Chiofalo ha scritto parole folli sui social. La questione non è sfuggita al compagno della Goria, Mirko Gancitano, il quale ha provveduto a replicare a muso duro alla Roma.

“Sì, certamente avrei evitato tutto, anche il filtro”, ha scritto Selvaggia riferendosi al fatto che Guenda, quando ha informato i suoi fan che avrebbe dovuto essere operata, ha usato un filtro Instagram. La Roma ha poi aggiunto parole totalmente fuori luogo: “Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio”. Insomma, secondo Selvaggia, così come per altri illuminati della rete (si perdoni il sarcasmo), la Goria sta descrivendo una realtà che non esiste.

Gancitano, letto ciò che ha scritto Selvaggia, ha confezionato una Story Ig, rispondendo per le rime e ricordando che la compagna ha rischiato la vita nelle scorse ore: “E menomale che eravate amiche. Tu non sari sicuramente d’accordo, ma sai Guenda, meno di un anno fa, quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea, condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei. Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna“.

Gancitano ha poi fatto sapere che con la compagna c’è la madre Maria Teresa Ruta e che l’equipe medica che l’ha in cura è d’eccellenza. Infine ha spiegato che non appena avrà informazioni più dettagliate sullo stato di salute della fidanzata, metterà al corrente i fan degli aggiornamenti.