Guenda Goria in ospedale: “Ho avuto una gravidanza extrauterina”

Corsa in ospedale per Guenda Goria per una gravidanza extrauterina. Ora la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dovrà affrontare un’operazione d’urgenza. A raccontare la drammatica situazione è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore ha tenuto aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Attraverso le Stories di Instagram ha rivelato di aver accusato un malore improvviso, dopo del quale è stata ricoverata presso la clinica Mangiagalli. Qui a Guenda è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina.

Una serata da incubo per la giovane Goria, la quale ha avuto dei dolori molto forti che l’hanno costretta a chiedere l’aiuto del 118. Insieme al compagno Mirko Gancitano, Guenda sta provando ad avere un figlio. In questi giorni, però, non si era presentato nessun sintomo di gravidanza. Improvvisamente ha accusato un fortissimo mal di pancia, è sbiancata e si è poi “accasciata a terra”.

“Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”

Come ha raccontato lei stessa, Guenda ha avuto una gravidanza extrauterina e ora dovrà essere operata d’urgenza. Si trovava al bar quando improvvisamente ha accusato questo malore. “Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare”, ha spiegato la Goria nelle scorse ore attraverso il suo profilo social ufficiale.

L’ex gieffina ha ammesso di essere preoccupata “perché questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba”. Inizialmente a bordo dell’ambulanza era apparsa abbastanza tranquilla. Una volta scoperta la causa del suo malore, la figlia di Maria Teresa Ruta non è riuscita a trattenere le lacrime. “Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità”, ha confessato la Goria.

Un quadro clinico per nulla positivo per Guenda. Ha fatto sapere al pubblico che la segue di essere attualmente sotto controllo in quanto altre emorragie potrebbero causare “danni veri alla mia vita e alla mia salute“. Ci ha tenuto a ringraziare tutti per la vicinanza. Maria Teresa Ruta si è subito recata sul posto, ma non può stare al suo fianco fisicamente.

“Mamma non la fanno entrare per le regole del Covid. Meno male che è rientrata in Italia, almeno è qui fuori dalla porta credo”, ha precisato Guenda. Ad attendere notizie fuori c’è ovviamente anche Mirko: “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”. Non solo, ha aggiornato il pubblico sulla situazione.

“Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille”

Intanto, Maria Teresa Ruta dà coraggio alla figlia in questo momento così complicato: “Forza principessa. Io sono sempre con te. E tornerai a volare”.