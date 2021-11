Guenda Goria si sposa: ecco dove e quando. Figlio? “Poche possibilità”

Un anno dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la vita di Guenda Goria è stata completamente stravolta. L’attrice non è più solo la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ma un’artista stimata e apprezzata, con una solida fanbase. In più ha trovato il grande amore dopo una serie di relazioni sbagliate: da qualche mese la 33enne è felice accanto a Mirko Gancitano.

Il ragazzo – che lavora come fotografo e operatore video – ha fatto la proposta di matrimonio a Guenda Goria qualche settimana fa. Proposta replicata poi in tv, al Grande Fratello Vip, dove Mirko ha chiesto il permesso ad Amedeo Goria, padre di Guenda e concorrente della sesta edizione del reality show. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv la Goria ha svelato dove e quando si terrà il grande evento.

Il matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano si terrà nell’estate 2022. Al momento una data ufficiale non è stata ancora svelata. La cerimonia si terrà in chiesa visto che entrambi sono molto religiosi. Guenda ha assicurato che indosserà un abito bianco, in stile teatrale con qualche elemento divertente.

Scelta già la coppia di testimoni: Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno optato per Alex Belli e Delia Duran. Mirko conosce da tempo Alex: i due lavorano insieme e sono amici e confidenti. Non a caso Gancitano e Guenda sono stati a loro volta testimoni alle nozze di Alex e Delia, celebrate nell’estate 2021.

La malattia di Guenda Goria

Dopo il matrimonio Guenda Goria e Mirko Gancitano penseranno ad allargare la famiglia. Il reporter, che ha 30 anni tre meno della futura moglie, vuole essere un papà giovane. Per Guenda, però, non sarà facile restare incinta. La Goria sta combattendo da qualche tempo con l’endometriosi ed è stata addirittura operata.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Guenda Goria ha spiegato:

“Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”

Che cos’è l’endometriosi e quali sono i sintomi

L’endometriosi è una malattia femminile, provocata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all’interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali.

Quali sono i sintomi dell’endometriosi? Dolori molto intensi durante il periodo mestruale, premestruale e nei giorni dell’ovulazione. La malattia comporta anche dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali e una incredibile stanchezza.

Il primo passo per scoprire se c’è qualcosa che non va è quello di fare una visita ginecologica (è fondamentale farla una volta all’anno). Grazie all’appuntamento col ginecologo si può scoprire se si soffre davvero di endometriosi. In caso positivo si procederà poi con altre visite per monitorare la situazione.