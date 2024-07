Valentina Ferragni incontra la fidanzata di Fedez: reazione e video

Incontri ‘pericolosi’ a Forte dei Marmi. Nelle scorse ore, nella cittadina della Versilia è andata in scena la sfilata Marciano by Guess e in passerella si è presentata Garance Authié, la modella ventenne parigina che ha una liaison con Fedez. E chi c’era a bordo pista a seguire l’evento? Scherzo del destino vuole che a pochi metri dalla giovane francese ci fosse Valentina Ferragni accompagnata da Veronica Ferraro, vale a dire la sorella minore e la migliore amica dell’ex moglie del rapper, Chiara. Inutile dire che si è scatenata la curiosità attorno alla situazione visto che tra Fedez e la ‘crew’ dell’ex coniuge c’è parecchia maretta, per usare un eufemismo. Il cantante, dopo la separazione, ha confermato le voci che trapelavano da tempo, ossia che molte delle persone che orbitano attorno a Chiara non gli sono un granché gradite.

E come ha reagito la Ferragni Jr nel vedere apparire Garance? Il profilo Instagram Very Inutil People ha postato il video del momento in cui Authié passa innanzi a Valentina e a Veronica Ferraro. La faccia della prima, una poker face, è stata tutta un programma. Chissà cosa sarebbe accaduto se ci fosse stata anche Chiara… Si ricorda inoltre che qualche settimana fa, quando Ferragni ‘senior’ e il rapper già si erano lasciati, quest’ultimo aveva lanciato arco e frecce contro la cognata Valentina che lo aveva pungolato proprio per l’inizio della frequentazione con la modella francese.

Come si è compreso, non solo si sono polverizzati i rapporti tra i due ex coniugi, ma pure quelli di Fedez con il cerchio magico dell’ex moglie. Come poc’anzi accennato, già quando il matrimonio era in piedi, si mormorava che il rapper non sopportasse diverse frequentazioni di Chiara e che si sentisse in gabbia per il fatto che la famiglia di lei fosse presentissima nella sua vita.

Quando le nozze sono andate in fumo si è capito chiaramente che quelle voci erano vere. L’artista, nell’intervista a Belve con Francesca Fagnani, ha anche lasciato intendere in modo inequivocabile di non apprezzare l’agire di Fabio Maria Damato, il manager che ha lavorato nell’ombra per anni al fianco della Ferragni.