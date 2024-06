Chiara Ferragni, Fedez punge Valentina: “Roba da quindicenni”

Fedez non ha peli sulla lingua e adesso è la sorella di Chiara a farne le spese. Federico infatti, durante una diretta su Twitch realizzata con il musicista GrenBaud, ha deciso di punzecchiare Valentina Ferragni. In particolare, con un’allusione alla torta per il 31esimo compleanno dell’influencer, sulla quale campeggiava la seguente frase: “31 ma ancora rimorchio i 2000”. La frase fa ovviamente riferimento al nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napoletano, che è molto più giovane di lei.

Ad infastidire Fedez sono le polemiche suscitate dai suoi continui avvistamenti con giovani modelle e dal fatto che sembra stia vivendo una sorta di “momento Peter Pan”. Al contrario, la sua ormai ex moglie Chiara Ferragni sta cercando di ricomporre i pezzi del suo impero dopo il Pandoro gate, affidandosi alle devote mani della mamma Marina di Guardo.

Queste le parole di Fedez riportate da Biccy.it:

A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del: lo hanno visto con una ragazza più giovane! Ma come? se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande mentre se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m*rda?

E poi ancora:

Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita, roba da maschi quindicenni o da s*sso droga e pastorizia. E basta su!

È chiaro che il permaloso Fedez stia rivendicando la parità di genere in un argomento attualmente a lui molto caro; tanto caro che pare ci fosse addirittura una selezione su Instagram per scegliere le ragazze più carine da portare alle sue feste.

Fedez: la star di Onlyfans e i retroscena sulle feste

Sembra infatti che la star di Onlyfans Manuela La Cetacea sia stata incaricata di portare alla festa del lancio del disco di Fedez delle belle ragazze. La scelta ricadeva su quelle tra i 20 e i 25 anni, ovviamente molto carine e, particolare più interessante, che avessero un po’ di followers. Manuela, in cambio, riceveva la possibilità di fare molte conoscenze importanti nell’ambito.

Infine specifica che Fedez e i suoi amici selezionavano queste ragazze guardandole dai profili di Instagram e indicando con un sì quelle che avrebbero “passato la selezione”. Non è certo un periodo di grande approvazione popolare per Fedez ma lui sembra intenzionato a proseguire per la sua strada. Chissà che, lungo il percorso, alla fine non ci sia una retromarcia verso la sua ex? Noi siamo qui pronti ad assistere.