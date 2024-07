Chiara Nasti mamma bis: il nome strano, foto e i dettagli del parto

Chiara Nasti ha partorito la sua seconda figlia. Lo ha riferito nella tarda mattinata di mercoledì 24 luglio suo marito e papà bis, il calciatore della Lazio e della nazionale azzurra Mattia Zaccagni. L’atleta ha postato due dolci Stories Instagram per rendere pubblica la lieta notizia. “Benvenuta principessa”, ha commentato il giocatore. Subito dopo ha postato uno scatto della piccina che è stata chiamata con un nome alquanto originale, Dea. Zaccagni ha infinte fatto trapelare uno scatto con la moglie e la neonata: “Siete la mia forza, la mia luce! VI AMO. Complimenti MAMMINA, benvenuta DEA”. La bimba è nata a distanza di poco più di un anno e mezzo dal primogenito della coppia, Thiago, venuto alla luce nato il 16 novembre 2022.

Dunque confermato il nome assai particolare dato alla bimba. Chiara Nasti lo aveva anticipato poco prima di partorire spiegando di essere indecisa tra Dea e Sole. Alla fine ha optato per la prima scelta. L’influencer campana, sposata con Zaccagni dal 20 giugno 2023, dovrebbe avere partorito tramite un taglio cesareo. Nelle scorse settimane aveva spiegato che era passato poco tempo dal primo figlio avuto e che probabilmente non avrebbe fatto un parto naturale. Tuttavia non aveva escluso totalmente questa ultima eventualità. Se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.

La Nasti aveva inoltre confidato di non essere spaventata dall’affrontare la nascita, quanto piuttosto dal periodo post partum, spiegando che per lei, memore della prima post gravidanza, tale lasso di tempo è quello più complicato da dover gestire. Altra chicca svelata ai fan fu quella relativa al suo seno rifatto: Chiara ha reso noto che se lo rifarà nuovamente quando sarà il momento.

Chiara Nasti e i furti in casa

Poco prima di partorire Zaccagni e la moglie sono stati vittima di un furto nella loro abitazione romana. Dei ladri si sono intrufolati nella loro dimora, rubando diversi oggetti di valore dopo essere riusciti ad aprire la cassaforte. Non è la prima volta che la coppia si ritrova ad essere derubata. Era capitato anche lo scorso inverno. Stessa dinamica: mentre si trovavano fuori casa dei banditi hanno fatto irruzione accaparrandosi un bel bottino.

Di recente, nella Capitale, è stata vittima di furto anche la conduttrice Rai Caterina Balivo che si è ritrovata svaligiato il suo appartamento mentre stava trascorrendo dei giorni di vacanza in Sardegna.