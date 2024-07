Chiara Nasti, altro furto: le foto della rapina e l’ira dell’influencer

Ancora un furto ai danni dell’influencer Chiara Nasti e del calciatore Mattia Zaccagni. La coppia è stata di nuovo presa di mira dai ladri. A renderlo noto è stata la stessa Nasti, attraverso una storia piena di rabbia postata su Instagram. Nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio, la giovane mamma campana ha mostrato di aver trovato sottosopra la casa romana in cui vive con il giocatore della Lazio. In particolare i due dimorano nella Capitale in zona Camilluccia. Già lo scorso novembre dei malviventi si erano intrufolati nella loro abitazione, portandosi via un ingente bottino.

Chiara Nasti su tutte le furie: i ladri colpiscono ancora

“Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia, pezzi di me*da”. Così una furibonda Chiara Nasti a commento di una foto in cui si notano dei portagioielli aperti, segno che i banditi si sono quasi certamente impossessati degli oggetti preziosi presenti in casa. Come poc’anzi accennato, anche sul finire dello scorso anno la star di Instagram e il calciatore della Lazio si sono ritrovati a dover denunciare un furto. In quel frangete gli furono sottratti sempre gioielli, borse e carte di credito, un bottino stimato attorno agli 80 mila euro. Evidentemente i delinquenti sapevano dove colpire e tenevano d’occhio i movimenti della coppia. Stessa cosa si è quasi certamente verificata nelle scorse ore.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni pronti a diventare genitori bis

L’influencer napoletana, a breve, diventerà mamma per la seconda volta. Dopo aver accolto il piccolo Thiago, tra qualche giorno darà alla luce il suo secondo bebè, una femminuccia. Già scelto il nome, si chiamerà Dea. Con Mattia Zaccagni sta vivendo un amore travolgente, che ha bruciato tutte le tappe. La coppia si è unita in matrimonio poco più di un anno fa. Lo scambio delle promesse eterne, per la precisione, è avvenuto il 20 giugno 2023, a Roma.

In diverse occasioni la Nasti ha espresso pubblicamente profonda stima nei confronti del marito, spiegando che grazie a lui è maturata come persona e come donna. Nella fattispecie ha svelato che l’atleta le ha insegnato la calma, la pazienza e a essere più tranquilla.