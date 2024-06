Chiara Nasti vicina al parto: nome scelto e quando nascerà la figlia

Manca davvero poco ormai alla nascita di baby Zaccagni 2: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non hanno mai rivelato la data presunta del parto ma hanno sempre detto che la loro secondogenita sarebbe arrivata in piena estate. Ci siamo quindi, tra pochissime settimane la nota influencer e il marito potranno abbracciare la loro tanto desiderata bambina e anche il fratello maggiore, Thiago, è pronto ad accogliere la nuova arrivata in famiglia. Insomma, i preparativi fervono e nelle ultime ore, Chiara Nasti ha voluto finalmente rivelare ai suoi followers quale sarà il nome scelto per la bimba.

Ecco come si chiamerà la piccola

Solo pochi mesi fa, l’influencer romana aveva svelato di essere fortemente indecisa sul nome da dare alla sua secondogenita. In quell’occasione, la Nasti aveva proposto ai suoi followers alcuni nomi che erano sin da subito apparsi molto particolari e che, come spesso accade in queste occasioni, non avevano incontrato il favore di tutti. La scelta si era poi ristretta a soli due nomi, tra i quali la Nasti e il marito non sapevano proprio scegliere: “Sole” e “Dea“.

Nelle ultime ore però, dato l’avvicinarsi della data del parto, i due coniugi hanno dovuto per forza di cose decidere e l’influencer ha subito reso partecipi i suoi followers della bella novità. Alla domanda di una sua follower inerente il nome della bimba, Chiara Nasti ha risposto così: “Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho niente con il suo nome e tra un mese nascerà“.

Insomma, non solo l’influencer ha finalmente rivelato il nome di baby 2, ma ha anche detto con maggiore precisione quando sarà la data presunta del suo secondo parto. Insomma, il conto alla rovescia è finalmente iniziato e la Nasti, insieme al marito, non vedono decisamente l’ora di conoscere il loro secondo gioiello.

Il significato del nome Dea

Il nome scelto dai coniugi Zaccagni per la loro secondogenita è sicuramente molto particolare. In tanti quindi si chiedono quale sia il significato nascosto di “Dea” e quali siano le sue origini. Ebbene, il nome Déa ha radici latine e, avendo un significato strettamente connesso alla sfera del “divino”, rappresenta una sorta di “benedizione” per tutte coloro che portano questo nome tanto bello quanto desueto. Com’è facile immaginare, tra i personaggi del mondo dello spettacolo, non sono molte coloro che portano questo nome. Tra le poche si può però citare Dea Michelon, famosa scultrice italiana.