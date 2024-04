Chiara Nasti, vergognoso attacco da hater: cosa le ha augurato

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite negli ultimi anni. La ragazza napoletana aspetta la sua seconda figlia dal marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e della nazionale. Sono state proprio la futura mamma e la piccola che ha in grembo il bersaglio di un attacco senza precedenti da parte di un hater. La risposta di Nasti non ha tardato ad arrivare e il messaggio è stato da lei condiviso sui social affinché tutti potessero leggere quanto le era stato augurato.

L’influencer partenopea qualche ora fa aveva postato nelle stories di Instagram una foto di una strada con delle strisce pedonali. Lo scatto sembrava essere stato fatto dall’interno di un’auto. E’ stata proprio tale immagine ad aver scatenato un commento inaccettabile da parte di una hater che ha deciso di scriverle in privato.

In risposta alla storia condivisa da Chiara, l’utente le ha difatti scritto:

Non guidare, fai crepare la bambina che non sarebbe male come idea così moriresti anche tu.

Nasti ha voluto pubblicare il vergognoso messaggio invitando tutti i suoi follower a segnalare il contatto e bloccarlo affinché fosse cancellato dal social per evitare altri episodi del genere. Chiara anche in altre occasioni si è ritrovata a dover affrontare situazioni poco piacevoli, tuttavia questa volta si è davvero esagerato.

Di seguito la storia postata dall’influencer napoletana su Instagram:

Chiara Nasti svela come si chiamerà la bambina

Nelle storie precedenti Chiara Nasti ha svelato come potrebbe chiamarsi la sua prima figlia femmina. Lei e Zaccagni hanno infatti già un bambino, Thiago, nato a novembre del 2022. Un suo follower le ha chiesto tramite uno sticker su Instagram se lei e suo marito Mattia avessero già pensato ad un possibile nome per la piccolina. L’influencer ha quindi risposto rivelando di essere indecisa tra due nomi: Dea e Sole. In precedenza, quando la coppia annunciò la nuova gravidanza, aveva comunicato di voler chiamare la bambina o Jennifer o Kimberly. Adesso, tuttavia, sembrerebbe averci ripensato.

Di seguito la storia condivisa dall’influencer partenopea sul suo profilo Instagram ufficiale in merito al nome della figlia: