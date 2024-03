Chiara Nasti, lite al bar davanti al figlio di quattro anni: chi c’entra

Chiara Nasti, influncer partenopea ed attualmente mamma del piccolo Thiago (quattro anni) è stata recentemente protagonista di una spiacevole disavventura. La ragazza ha difatti raccontato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale di aver avuto una discussione con un uomo mentre era seduta ad un bar di Roma insieme ad una sua amica ed i loro figli. Causa del litigio è stata la presenza del suo cane, un barboncino di nome Twenty, che avrebbe infastidito lo sconosciuto.

Chiara si è sfogata in un video dove ha spiegato nel dettaglio l’accaduto. Come didascalia si può leggere:

Come si fa a dire “Io odio i cani”, esprimere questo senso di disprezzo lo trovo proprio fuori luogo.

E ancora, accanto a due emoji, quella della faccina che ride e quella del facepalm:

Ma perché mi devono stressare in gravidanza.

L’influencer è difatti incinta di un altro figlio, concepito con il compagno Mattia Zaccagni. Scaldarsi mentre si è in gravidanza, quindi, è ancora più sconsigliato. Anche il fatto che al momento dell’accaduto fosse presente un bambino di quattro anni, suo figlio Thiago, è stato reputato decisamente grave da Nasti.

Queste le parole utilizzate da Chiara all’interno del video dove si sfoga con i suoi followers in merito alla polemica avvenuta:

Incredibile. Oggi sono andata a prendere un caffè con una mia amica e c’era questo signore del tavolo affianco, avevo il mio cane con me e c’erano anche i nostri figli tra cui uno di 4 anni, Thiago che è piccolino. Thiago non è che capisce quello che dice “Io odio i cani”. Al che gli ho risposto “Guardi può tranquillamente cambiare tavolo, ci sono modi e modi per dirlo. Poteva dire mi dà fastidio il cane e capisco perfettamente”. Però uno che premette “io odio i cani”, cioè io la gente che odia gli animali la odio. E’ una cosa fuori di testa, poi di una scostumatezza! Poi davanti a un bambino di 4 anni che capisce perfettamente. La gente non ha proprio più sentimenti, io vedo tutti strani, vedo pazze queste persone, che gente che esiste oggigiorno!

Come spesso accade, anche in questo caso, il web si è diviso. La storia di Chiara Nasti ha difatti suscitato diverse reazioni sui social. Molti utenti hanno sostenuto la sua posizione, tuttavia non è mancato chi le si è schierato contro. Alcuni hanno difatti affermato che ognuno abbia il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, anche se impopolari. Di conseguenza, secondo questi, il signore al bar non dovrebbe essere criticato per aver esposto il suo fastidio verso l’animale.