Chiara Nasti è incinta, lo annuncia così papà Zaccagni e lei conferma

Chiara Nasti è incinta! L’influencer darà presto alla luce il suo primo figlio e stavolta non ci sono più dubbi. Ad annunciare la lieta notizia è stato papà Mattia Zaccagni, che ha scelto di farlo sapere al mondo con la classica esultanza in campo dei futuri papà. In realtà già nel pomeriggio è arrivata l’ennesima prova della gravidanza, quando è spuntato anche su Instagram il pancino sospetto di Chiara Nasti. Ha postato dei video tra le sue stories su Instagram e mostrando il suo look del giorno si è messa di lato. Il pancino era evidente e non è passato inosservato. Stasera è arrivata la conferma.

Il calciatore della Lazio ha fatto goal contro lo Spezia stasera e subito dopo ha messo il pallone sotto la maglia per simulare il pancione. Nient’altro? Ovvio che sì: ha portato il pollice in bocca, proprio come fece Francesco Totti anni e anni fa. L’esultanza del ciuccio è diventataun simbolo del marito di Ilary Blasi, ma lo scelgono tutti i calciatori che presto diventeranno papà. E Mattia Zaccagni non poteva essere da meno appena scoperto che avrà il primo figlio con Chiara Nasti.

26 anni lui, 24 anni lei: Mattia Zaccagni e Chiara Nasti diventeranno presto genitori. Pare che il centrocampista tenesse molto a essere il primo ad annunciare la gravidanza e forse per questo fino a oggi l’influencer ha mantenuto il silenzio. Anzi, ha anche provato a smentire con tutte le sue forze di essere in dolce attesa ogni volta che il pettegolezzo è saltato fuori. Lo stesso ha fatto Alessandro Rosica, che ha ammesso di aver rinunciato a confermare il gossip perché Zaccagni voleva annunciarlo per primo.

In realtà infatti questo gossip era in circolazione da tempo e mancava solo la conferma, che è arrivata stasera, prima in campo e poi sui social. Dopo l’esultanza di Zaccagni, infatti, Chiara Nasti ha confermato la gravidanza su Instagram: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori… Ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”. Quanto ancora avrebbero aspettato prima di confermare? Forse aspettavano proprio che Zaccagni facesse goal, e finalmente è successo stasera.

Sotto al post in cui Chiara Nasti ha confermato di essere incinta, nel frattempo, è apparso il commento della sorella Angela. Tra i tanti auguri che sono arrivati spuntano quelli dell’ex tronista di Uomini e Donne, presto zia: “Il mio cuore è pieno di gioia”.