Chiara Nasti è incinta di Zaccagni? L’influencer va su tutte le furie

Da qualche giorno non si fa che parlare di una presunta gravidanza di Chiara Nasti. Nelle ultime foto in costume postate sui social network l’influencer e imprenditrice di Napoli ha mostrato forme più rotonde del solito e un pancino sospetto. In più durante un ask con i follower ha parlato di grosse novità personali e lavorative. Tanto è bastato ad alimentare il chiacchiericcio…

Dallo scorso giugno Chiara Nasti è felice accanto a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Per amore dello sportivo l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi fa la spola tra la Campania e Roma. E sui social network non ha nascosto che questo legame la fa stare bene e le regala tanta serenità.

Lo sfogo di Chiara Nasti su Instagram

Nelle storie più recenti su Instagram Chiara Nasti si è mostrata piuttosto scocciata e si è lasciata andare ad un acceso sfogo:

“Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata o sei dimagrita? Ma che p***e, basta! Uno non può mangiare un po’ di più… Non mi toccate proprio, non mi frega un ca***, posso mettere anche dieci chili”

Dunque sembra che la 24enne non sia in dolce attesa ma semplicemente ingrassata. Del resto capita spesso, quando si è innamorati, di lasciarsi andare ai piaceri della tavola…Grazie a Mattia Zaccagni Chiara ha ritrovato un equilibrio che per mesi aveva smarrito.

La relazione con Nicolò Zaniolo, il pupillo della Roma, aveva lasciato il segno in Chiara Nasti. Durata una manciata di mesi aveva fatto soffrire parecchio la verace napoletana, che per qualche settimana ha detto addirittura addio al web, che è da anni il suo mondo.

La storia d’amore con Zaccagni

Complice una vacanza a Ibiza la vita di Chiara Nasti è decisamente cambiata. L’incontro con Mattia Zaccagni è avvenuto grazie ad amici in comune. Nel giro di poco tempo i due sono diventati inseparabili e più che mai complici. Chiara ha ammesso che Zaccagni è il primo fidanzato che piace alla sua famiglia.

La Nasti ha conosciuto anche i parenti di Mattia ed è stata invitata al matrimonio di Francesca Zaccagni, sorella minore del calciatore, in programma il prossimo 28 maggio. La giovane sta per diventare la moglie di Vittorio Parigini, altro giocatore nonché ex fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella.