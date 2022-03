Chiara Nasti è incinta di Zaccagni? Spuntano indizi sospetti

Cicogna in volo per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? A sospettare una dolce attesa per l’influencer napoletana è il portale Very Inutil People. Tra gli indizi un pancino più rotondo del solito mostrato dall’imprenditrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Chiara è nota per il suo ventre piatto, frutto di duri allenamenti quotidiani, eppure nelle ultime storie che la ritraggono in macchina con un amico appare con curve più generose del solito… Nasconde forse un dolce segreto?

Non è finita qui: in una recente ask su Instagram Chiara Nasti ha ammesso che sta attraversando un periodo davvero felice e che nel suo futuro ci sono tante belle novità, sia sul fronte lavorativo sia su quello personale. Sta forse per allargare la famiglia con il calciatore della Lazio? Al momento la diretta interessata non ha ancora né confermato né smentito.

Di sicuro Chiara Nasti non ha mai nascosto il sogno di diventare madre: ha più volte parlato del suo desiderio di avere dei bambini. E a 24 anni sembra aver trovato l’uomo giusto con il quale fare sul serio: la relazione con Matti Zaccagni fa stare davvero bene Chiara, che in passato ha sofferto molto per amore.

Archiviato Nicolò Zaniolo

Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata. Un rapporto che ha fatto soffrire parecchio Chiara Nasti, che per qualche settimana ha deciso addirittura di abbandonare i social network, da sempre il suo pane quotidiano.

Poi, lo scorso giugno, l’incontro fortuito con Mattia Zaccagni, avvenuto durante una vacanza a Ibiza. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune: un colpo di fulmine per entrambi che li ha portati nel giro di poco tempo a diventare inseparabili.

Chiara Nasti ha spesso parlato ai suoi follower delle qualità del fidanzato, che è sempre molto attento e premuroso nei suoi confronti nonostante gli impegni calcistici. Per amore la sorella di Angela Nasti si divide tra Roma, dove Zaccagni si è trasferito per giocare nella Lazio, e Napoli, dove Chiara è nata e cresciuta.