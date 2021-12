Chiara Nasti conferma i gossip: la prima foto col nuovo fidanzato

By

Chiara Nasti, influencer napoletana da quasi 2 milioni di followers su Instagram, ha confermato i rumours che si rincorrono da mesi. La sorella di Angela Nasti, archiviata la love story con Nicolò Zaniolo, ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione con un altro calciatore. Ecco chi è e da quanto i due stanno insieme.

Adesso è ufficiale: Chiara Nasti è fidanzata e finalmente ha rivelato con chi. Attraverso una storia Instagram pubblicata nella tarda serata di ieri, 17 dicembre 2021, la 23enne ha ricondiviso uno scatto che la ritrae mentre bacia il ragazzo in questione: si tratta, come si vociferava, di Mattia Zaccagni, 26enne calciatore originario di Cesena attualmente in forza alla Lazio.

La napoletana aveva di recente confermato ai suoi followers di essere fidanzata da alcuni mesi, precisamente da giugno, senza rivelare il nome del fortunato. In effetti ieri sera Chiara ha condiviso un’altra dolce foto insieme a Zaccagni risalente proprio allo scorso giugno.

Chiara Nasti frequenta Mattia Zaccagni, arriva la conferma

Negli ultimi tempi sono stati molti gli indizi che hanno portato a pensare che i due stessero insieme. La coppia è stata beccata quest’estate a Gardaland e insieme ad altri amici in vacanza a Ibiza. Fino ad ora però non era giunta nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ad eccezione di qualche scambio social tra i due.

Lo scorso ottobre un commento del calciatore ad una foto di lei non è passato inosservato, alimentando i gossip. Il 26enne le aveva scritto “Non riesco a stare senza di te” lasciando poco spazio all’immaginazione. In più proprio ieri la napoletana ha condiviso uno scatto del suo polso su cui è ben visibile un tatuaggio: la lettera “M”, iniziale di “Mattia”. Si tratta probabilmente di un omaggio alla sua nuova fiamma.

La Nasti, com’è noto, ha rotto poco prima della scorsa estate con un altro calciatore, Nicolò Zaniolo. I motivi della fine della love story sarebbero da ricollegare a un presunto avvicinamento di lui alla sua ex, Sara Scaperotta, incinta del suo primogenito nato poi lo scorso luglio. In passato l’ex Isolana è stata legata all’imprenditore Ugo Abbamonte, al rapper Emis Killa e al calciatore Emmanuele Borriello. Sarà la volta buona? Lo scopriremo.