Chiara Nasti, prosegue la love story con Mattia Zaccagni: l’indizio social

Nuovo weekend insieme per la celebre influencer napoletana ed il calciatore dell’Hellas Verona, alimentando così ancor più il gossip

Continua la frequentazione tra il calciatore Mattia Zaccagni e la popolare influencer Chiara Nasti. I due sono stati visti nel celebre parco divertimenti di Gardaland, dove hanno trascorso insieme delle ore felici. Il recente avvistamento confermerebbe quindi i rumors circa la presunta liaison tra i due.

Di recente l’influencer napoletana è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa a causa della sua relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. La loro love story però non ha avuto un seguito e si è conclusa fin troppo presto, nonostante tra i due ci fosse una storia molto intensa.

Nei giorni scorsi la Nasti ha fatto un annuncio che ha sorpreso non poco i suoi fan. Chiara ha infatti pubblicato sul suo account ufficiale Instagram un post in cui comunicava di voler prendere una pausa dai social. Una decisione che è arrivata anche in un momento molto particolare.

L’influencer, infatti, è stata duramente attaccata per un tatuaggio che ha fatto parecchio discutere. Chiara ha infatti deciso di farsi tatuare sul braccio il suo volto. Una decisione che ha scatenato, neanche a dirlo, le polemiche e i commenti caustici di alcuni followers e haters.

La Nasti ha tenuto a sottolineare che è giusto che lei faccia ed insegua solo ciò che la porta a star bene con se stessa. Anche se questo può provocare lo scontento degli altri. Negli ultimi anni Chiara non ha del tutto messo al primo posto se stessa. Ora però è tempo di cambiare.

Ed in questo periodo di allontanamento dai social, c’è una presenza che le sta sempre accanto. Di chi stiamo parlando? Di Mattia Zaccagni. Il calciatore dell’Hellas Verona è già stato visto al suo fianco in occasione di una recente vacanza ad Ibiza.

Una viaggio fatto però non da soli, ma in compagnia di altri amici. E proprio questa sarebbe stata l’occasione per i due di conoscersi meglio. Nelle ultime settimane Chiara sarebbe andata a Verona da Zaccagni, quindi nello scorso weekend la gita a Gardaland.

Anche se la coppia non ha ancora ufficializzato nulla o chiarito pubblicamente il loro legame, sono tante le foto che circolano sui social che li ritraggono insieme. Nelle ultime ore, infatti, un amico della coppia ha pubblicato alcuni scatti direttamente da Gardalnd.