Chiara Nasti saluta i social, la scelta: “Ho perso un po’ me stessa”

Chiara Nasti dice basta ai social e si prende una pausa. Lei stessa, con un lungo messaggio su Instagram, fa sapere al pubblico che la segue di aver deciso di prendersi del tempo solo per se stessa. Un post inaspettato, arrivato in un momento particolare per la fashion blogger. Di recente non sono mancate polemiche e critiche nei suoi confronti, sui social appunto.

Scendendo nel dettaglio, l’ultimo tatuaggio ha fatto parecchio discutere e forse questa per la Nasti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vasto. Si è tatuata sul braccio il suo volto e, come lei stessa ha fatto notare, il web si è scatenato. Ed ecco che, a qualche giorno di distanza, Chiara decide di prendersi una pausa dai social, in quanto ne ha bisogno.

Non nasconde che ama chi la supporta da sempre, ma ora ha intenzione di “dedicare del tempo a ‘CHIARA'”. Ammette che questa decisione è arrivata dopo qualche settimana di riflessione. Aveva, però, paura di deludere le persone che hanno sempre creduto in lei. È giunta poi a una conclusione, che le ha permesso di prendere questa decisione con più serenità.

“Se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo, come giusto che sia, tralasciando unpo’ me, sempre di più”

Queste le parole di Chiara Nasti per spiegare il motivo per cui decide di prendersi questa pausa. Impossibile per i fan pensare che da ora – non si sa fino a quando – non vedranno nuove Stories e post sul suo profilo Instagram, dove è da sempre molto attiva.

Questa scelta, però, per lei sembra essere inevitabile. Ora che si è fermata un attimo è riuscita a comprendere un dettaglio importante.

“Guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa col mio modo di fare”

Essendo una persona molto sensibile, crede di non essere riuscita a prendere determinate cose “con la leggerezza di una ragazza di 23 anni”, in quanto è una persona “sempre sotto giudizio”. Ora la Nasti ha intenzione di ritrovarsi in modo sereno, stando per un periodo lontana dal web.

Sicuramente questa non è stata una scelta semplice per Chiara, che lavora anche attraverso i social. Sotto questo lungo messaggio da lei condiviso in queste ore, non manca il commento di sua sorella, Angela Nasti.

Sembra che attualmente Chiara sia single. La sua storia d’amore con Nicolò Zaniolo è finita ormai da diverso tempo. Lei stessa aveva annunciato la fine della loro relazione, con un messaggio social.