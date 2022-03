Chiara Nasti incinta: lei nega ma nuove foto provano il contrario

Continua a tenere banco la notizia della presunta gravidanza di Chiara Nasti. La sorella maggiore di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, ha smentito i pettegolezzi su Instagram, chiarendo di essere solo ingrassata in questo periodo. Le ultime foto postate su Instagram, però, sembrano mostrare ben altro.

È ancora una volta il portale Very Inutil People a far notare il pancino sospetto dell’influencer e imprenditrice napoletana dopo aver lanciato la notizia della dolce attesa qualche giorno fa. Il sito è riuscito a salvare alcuni scatti che Chiara Nasti ha prontamente cancellato e che sembrano mostrare una rotondità tipica della gestazione.

Non solo: una fonte molto vicina a Very Inutil People ha assicurato che Chiara Nasti sta per diventare davvero mamma ma che per il momento avrebbe deciso di mantenere il massimo riserbo con i suoi follower. Un dolce segreto da custodire almeno fino alla fine del primo trimestre, generalmente il più delicato. Sarà davvero così?

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Una storia seria, con tanto di presentazioni in famiglia. Il clan Nasti approva molto lo sportivo e l’imprenditrice è stata invitata al futuro matrimonio della cognata Francesca.

Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente. L’ex naufraga del’Isola dei Famosi ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata.

Un rapporto che ha fatto soffrire parecchio Chiara Nasti, che per qualche settimana ha deciso addirittura di abbandonare i social network, da sempre il suo pane quotidiano.

Oggi la 24enne ha cambiato vita e per amore di Mattia Zaccagni si divide tra Roma, dove l’attaccante si è trasferito per giocare nel club biancoceleste, e Napoli, dove Chiara è nata e cresciuta.