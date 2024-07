Gregoraci-Fiordelisi, pace fatta: il motivo della lite (c’entra Briatore)

Pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. In questi giorni, le due ex vippone si trovano insieme a Capri per una vacanza sponsor con “Ploom”, marchio di sigarette elettroniche. Insieme a loro, ci sono anche altri influencer come Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Alessandro Basciano. In poche ore, questo viaggio ha già fatto parecchio discutere. La Fiordelisi si è infatti trovata al centro di ben due gossip. Nella notte, sono circolate immagini e video di lei e Basciano molto vicini, alimentando voci di un possibile flirt tra di loro. Inoltre, l’influencer salernitana si è trovata a dover fare questa “experience” insieme ad una sua vecchia nemica, ovvero la Gregoraci.

Circa tre anni fa, Elisabetta e Antonella sono state protagoniste di un duro scontro dietro le quinte di “Scherzi a Parte“. Le due erano presenti entrambe per registrare una puntata dello show quando, nel backstage, sarebbe scoppiato il caos. Secondo quanto raccontato ai tempi dalla 25enne salernitana, la Gregoraci l’avrebbe attaccata perché gelosa del suo ex marito, Flavio Briatore. Quest’ultimo, infatti, aveva messo recentemente il follow e alcuni like ad Antonella, provocando la presunta furia di Elisabetta.

La Fiordelisi parlò più volte della vicenda, rivelando di essere stata insultata pesantemente e di essere schifata da quanto accaduto. Inoltre, accusò la conduttrice di essere invidiosa di lei perché “giovane e bella”. Per quanto riguarda Briatore, lo descrisse come una persona meravigliosa alla quale voleva molto bene. D’altro canto, la Gregoraci non rispose a queste dichiarazioni, non volendo mai parlare di questa lite. Ospite di Tommaso Zorzi, spiegò di essere una “signora” e di non voler abbassarsi a certi livelli.

Ebbene, a distanza di tempo, le due “nemiche” si sono improvvisamente ritrovate nello stesso viaggio di lavoro. Ma, chi si aspettava scontri e litigi, è rimasto deluso. A quanto pare, Antonella ed Elisabetta hanno infatti messo da parte tutti i dissapori passati, sancendo ufficialmente la pace. Dopo essere state viste vicine in diversi video, la Fiordelisi ha confermato la riconciliazione inviando a Deianira Marzano un selfie che le ritrae insieme. Ovviamente, l’esperta di gossip ha rapidamente pubblicato la chat, rendendo pubblica la ritrovata amicizia tra le due.