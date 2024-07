Fiordelisi-Basciano, flirt: fan in rivolta, “non era amica di Sophie?”

Possibile flirt tra Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano. Ieri, 20 luglio, la Fiordelisi è partita in direzione Capri insieme ad altri influencer per fare una cosiddetta “experience” e promuovere il marchio di sigarette elettroniche, Ploom. Nell’Isola nel Golfo di Napoli, sono infatti presenti volti noti come Elisabetta Gregoraci, Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Alessandro Basciano. Il gruppo ha partecipato insieme ad una serata, dove pare che la finalista di Pechino Express sia stata vista molto vicina al deejay. Uno scoop che ha sorpreso molti, considerando l’amicizia che in teoria la legherebbe all’ex di lui, Sophie Codegoni.

Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano “molto vicini”: dettagli

Sui social hanno iniziato a girare diversi video della serata, nei quali, effettivamente, Alessandro Basciano e Antonella Fiordelisi appaiono molto vicini. Com’era già possibile notare dalle varie storie, è poi arrivato Alessandro Rosica a confermare che i due non si sarebbero “staccati” per tutta la sera. Durante la notte, Antonella ha poi messo il segui su Instagram a Basciano, che ha ricambiato la mattina seguente. Da lì, si è iniziato subito a parlare della nascita di un presunto flirt o ‘amicizia speciale’ tra di loro.

Nonostante il gossip si sia diffuso rapidamente, dai diretti interessati non è ancora arrivata nessuna smentita. Al contrario, poco fa, entrambi hanno pubblicato nuovi video in barca, dove appaiono nuovamente molto complici. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, dato che la Fiordelisi è solita smentire sempre rapidamente qualsiasi voce falsa che la riguarda, dimostrandosi sempre molto attenta a ciò che si dice sul web.

Tutto troppo squallido lei è stata anche fidanzata con l’amico suo, che schifo, gli ha messo anche segui. Adesso aspettiamo che lui ricambi. In compenso ieri ha cancellato le cartelle in evidenza di Sophie e dei figli #basciagoni #fiorde #donnalisi #drojette pic.twitter.com/uShinlVxm7 — Saccente (@saccente97) July 21, 2024

D’altro canto, c’è da dire che, a parlare per lei, ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip, che ha notoriamente un buon rapporto con Antonella, ha chiarito che tra i due ci sarebbe solo un’amicizia. Una smentita che non ha convinto molto, dato che in tanti credono che tra i due potrebbe essere nato del tenero. Ad ogni modo, questo presunto flirt, vero o fake che sia, ha già generato caos. I fan dei “Basciagoni” non hanno reagito affatto bene alla notizia, criticando aspramente sia Antonella che Alessandro.

In tutto ciò, la Fiordelisi sembrava essere amica di Sophie Codegoni, ex di Basciano e madre di sua figlia. I due, dopo aver tentato di ricucire la loro relazione, si sono separati definitivamente lo scorso maggio. La crisi pare essere iniziata a settembre del 2023 e, casualmente, anche allora Antonella era in qualche modo coinvolta. Infatti, a causa dei problemi con Basciano, Sophie rinunciò a partecipare a Pechino Express, dove avrebbe dovuto fare coppia proprio con l’influencer salernitana. All’epoca, l’ex schermista era stata molto vicina a Sophie, mostrando il tutto sul suo profilo Instagram con foto e dediche Alla fine, com’è noto, Antonella ha partecipato al programma con Estefania Bernal.

Inoltre, l’ex di Edoardo Donnamaria è stata al centro del gossip riguardante la coppia anche dopo la loro ultima rottura. A inizio giugno, Basciano ha festeggiato il compleanno in una discoteca di Milano Marittima, dove Fiordelisi era presente per motivi di lavoro. La sua presenza era stata considerata una mancanza di rispetto verso la Codegoni, data la recente separazione. Per risolvere la situazione, Antonella aveva messo like a un tweet che parlava della sua amicizia con Sophie. Tuttavia, mentre in passato non aveva seguito Alessandro sui social e aveva smentito le voci, adesso ha fatto l’opposto. Cos’è cambiato questa volta? Non resta che attendere per scoprirlo.