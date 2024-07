Elodie e Iannone, niente nozze: troppe liti, chi si è tirato indietro

Che succede tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi? Il pilota di Vasto e la pop star pare che non siano così amorevolmente “perfetti” in coppia come spesso vengono dipinti. Addirittura, il magazine Oggi, assicura che l’idea di sposarsi, che si sarebbe fatta strada nei mesi scorsi, stia per essere accantonata dall’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Motivo? Nel rapporto ci sarebbero troppi litigi che andrebbero a creare non di rado situazioni non proprio idilliache all’interno della relazione.

Di recente è trapelato che i due piccioncini hanno avuto da ridire mentre si trovavano a Manchester. La notizia è stata ribattuta un po’ da tutte le testate. Sia lui, sia lei non hanno smentito alcunché. Il settimanale Oggi sostiene che lo scontro non sia stato un episodio isolato e che soprattutto nell’ultimo periodo gli attriti hanno cominciato a farsi più frequenti, facendo dubitare Elodie dal compiere il grande passo. Si mormora infatti che la cantante avrebbe iniziato a tirare i remi in barca sul tema matrimonio e che non vorrebbe più pensarci per quel che riguarda il futuro imminente. Le sue priorità in questo periodo sarebbero altre, cioè cose che riguardano la sua carriera.

I ben informati spiegano che non si sarebbe innanzi a una crisi nera, ma che non ci sarebbe nemmeno quell’idillio che qualcuno crede. Insomma, Iannone e la Di Patrizi, come molte altre coppie che hanno visto nascere non da moltissimo la loro love story, si stanno confrontando con un percorso di crescita che inevitabilmente presenta degli ostacoli. E come per tutti, nessuno escluso, si raggiunge la meta insieme se si riesce ad andare oltre gli intralci che spuntano sulla strada. Se non ce la si fa, ognuno va per il proprio cammino.

Per il pilota sarebbe una mazzata. Di recente ha dichiarato che è stato molto male per come sono andate a finire due relazioni importanti nel suo passato. Una è quella che ha vissuto con Belen Rodriguez. Speriamo che con Elodie arrivi l’agognato lieto fine e non un altro addio segnato dalla sofferenza del cuore.