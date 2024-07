Elodie e Iannone, “lite in aereo”: dettagli e un risvolto inatteso

Crisi tra Elodie e Andrea Iannone? Così sembrerebbe secondo quanto raccontato da Chi Magazine. Secondo quanto si legge nel numero del giornale uscito oggi, mercoledì 17 luglio, la coppia sarebbe stata protagonista di una forte lite in aereo. La scorsa domenica, i due sono partiti verso Manchester in un viaggio che, a quanto pare, non sarebbe andato nel migliore dei modi. Stando alle testimonianze di chi li ha visti all’aeroporto della città inglese, tra Elodie e Iannone c’era talmente tanta tensione da rendere inevitabile pensare ad una discussione recente avvenuta tra di loro. Nonostante ciò, però, la cantante è stata super disponibile con i fan italiani incontrati nell’attesa, concedendo loro diversi selfie e autografi.

“La coppia è arrivata domenica sera all’aeroporto di Manchester con l’aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l’attesa per l’imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani”, questo il racconto riportato da Chi. Tuttavia, sembra che i dissapori tra la cantante e il pilota motociclistico si siano risolti rapidamente, poiché, al loro ritorno a Milano, la coppia appariva più unita che mai: “L’atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all’atterraggio a Malpensa”.

Sebbene il magazine abbia ipotizzato una possibile crisi tra i due, sembra si trattasse semplicemente di una comune lite di coppia. Insomma, nulla di allarmante, solo situazioni che rientrano nella normalità di una relazione. Andrea Iannone ed Elodie sono insieme da ormai due anni e l’amore pare continuare a gonfie vele. Addirittura, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la cantante avrebbe confessato all’amica Diletta Leotta di star valutando la possibilità di convolare a nozze con il pilota.

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che si vocifera di una lite tra i due. Alcune settimane fa, alcuni gossip avevano riportato di una presunta scenata di gelosia di Iannone dopo aver visto l’esibizione di Elodie insieme a Tananai sulle note di “Tango” all’evento “Una, nessuna, centomila”. Difatti, i due cantanti erano stati così affiatati durante la performance, da diventare virali su tutti i social.

D’altro canto, è anche possibile che l’ex allieva di Amici sia preoccupata per il suo prossimo tour. Alcune settimane fa, Elodie ha annunciato due date nel giugno del 2025 allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli. Si tratta di un traguardo importantissimo per un’artista italiano, ma c’è chi pensa che Elodie possa aver azzardato troppo. Stando a quanto riportato da Dagospia, la cantante starebbe avendo difficoltà a riempire due stadi così imponenti. Per questo, potrebbe tornare al prossimo Festival di Sanremo per cercare di avere un “aiuto” esterno.