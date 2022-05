Dramma De Andrè, Soleil e Balivo tornano in tv: le 10 news della settimana

Dramma per Francesca De Andrè: l’ex gieffina, in una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine, ha raccontato di aver subito violenze da parte dell’ex fidanzato, ritrovandosi persino in fin di vita. Alcuni haters hanno insinuato che si fosse inventata tutto. Lei ha risposto con una fotografia agghiacciante, mostrandosi in un letto d’ospedale con il viso tumefatto.

Ginevra Lambruschi lasciata a un passo dalle nozze. L’influencer 24enne ha narrato ai suoi followers Instagram di essere stata piantata dal padre di sua figlia, il calciatore Mirko Antonucci, a pochi giorni dal matrimonio. “Giorni molto difficili”, ha sottolineato in merito al momento delicato che sta attraversando.

Caterina Balivo torna in tv, su Tv8: guiderà, in prime time, il dating show “Chi vuole sposare mia mamma?”. L’annuncio del suo rientro sul piccolo schermo lo ha dato lei stessa, tramite i suoi canali social. Ben tornata!

Nicola Savino dice addio a Mediaset e si accasa a Tv8. Dalla prossima stagione l’opinionista de L’Isola dei Famosi sarà il volto di punta del canale in chiaro di Sky.

A proposito di Isola dei Famosi, la produzione ha trovato due nuovi innesti: in Honduras sbarcheranno a breve Soleil Sorge e Vera Gemma, già protagoniste del programma nelle precedenti edizioni.

X Factor cambia conduttore per la seconda volta in due anni. Ludovico Tersigni, che prese il pesante testimone di Alessandro Cattelan, lascia il posto a Francesca Michielin. Sarà lei la protagonista della prossima edizione del talent Sky.

Dal GF Vip, ossia Canale Cinque, a Tale e Quale Show, ossia Rai Uno, il passo è breve: si mormora che Carlo Conti abbia arruolato le Principesse Selassiè per la prossima stagione del talent show. In bocca al lupo!

Day Time Rai, pioggia di conferme: nella stagione 2022/2023 si rivedranno quasi tutti i programmi e quasi tutti i conduttori dell’anno televisivo in corso. Chi non ha guadagnato la conferma è stata Bianca Guiaccero, con Detto Fatto che è stato chiuso. Si mormora che stessa sorte toccherà a Dedicato di Serena Autieri.

Don Matteo 13 si è confermato una garanzia assoluta per Rai Uno: l’ultima puntata della tredicesima stagione ha raccolto numeri da capogiro, con 6.2 milioni di utenti incollati innanzi al teleschermo (34.3% di share).

J-Ax e Fedez, e pace fu. I due rapper, dopo anni di gelo e silenzio, si sono chiariti e hanno riallacciato i rapporti. Il marito di Chiara Ferragni sta riprendendo a parlare anche con Fabio Rovazzi.