Nicola Savino lascia Mediaset: destino amaro per Back to School

L’opinionista de L’Isola dei Famosi lascia il Biscione e non torna in Rai: ecco dove lo vedremo a partire da settembre

Nicola Savino a fine stagione lascerà Mediaset: l’annuncio è stato dato dal portale Pipol Tv che assicura che la notizia è ufficiale. L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, già volto de Le Iene nonché timoniere di Bach To School, si accaserà a Tv8 a partire da settembre. Il canale in chiaro di Sky sta progettando l’anno televisivo che verrà con particolare cura, investendo parecchio e andando a fare la ‘spesa’ dalla concorrenza. Basti pensare che è riuscito anche nell’impresa di arruolare Caterina Balivo, che sarà protagonista in prime time con lo show “Chi vuole sposare mia mamma?”

Nicola Savino emigra a Tv8

Savino si appresta ad essere il volto di punta di Tv8. Per lui ci sono pronti ben due format: uno per la fascia dell’access time e uno per quella della prima serata. Non solo: il conduttore dovrebbe prendere anche il timone di un reality ‘rispolverato da tempo’. La fuoriuscita da Mediaset del presentatore, aggiunge sempre Pipol Tv, ha anche provocato un effetto collaterale: Back to School, show in onda su Italia Uno nei mesi scorsi, non dovrebbe più avere un futuro. Altrimenti detto non ci sarà una seconda stagione.

Periodo di grandi fermenti nel panorama televisivo del Bel Paese. I piani alti delle mittenti stanno programmando la stagione che verrà e Tv8 ha intenzione di guadagnare terreno sui colossi Mediaset e Rai. Per quel che riguarda il Biscione e la tv di stato, è atteso un poderoso rinnovamento dei palinsesti di Rai Due e Italia Uno, vale a dire i canali dei “giovani”.

Negli ultimi anni le due seconde reti hanno visto una vistosa emorragia di ascolti, con il pubblico in fuga. Particolarmente intensa quella che si è abbattuta su Rai Due che sta vivendo una profonda crisi di identità. Uno dei volti illustri che ha fatto le spese di tale situazione è Bianca Guaccero che si è vista chiudere Detto Fatto. Il format non sarà rinnovato per fare spazio ad altri progetti. Oltre a smantellare, c’è da ricostruire: ora viene il bello.