X Factor, cambia anche il conduttore: arriva un’ex vincitrice amatissima?

Non cambierà solo l’intero tavolo dei giudici, ma anche chi li guiderà nel talent show: è in arrivo un “nuovo” volto alla conduzione

Ci sarà un nuovo conduttore a X Factor 2022, o forse conduttrice. Il dopo Alessandro Cattelan non ha trovato in Ludovico Tersigni un nuovo ciclo, pare infatti non sia stato confermato per la nuova edizione. Mancano un paio di volti per completare il cast dell’edizione 2022 di X Factor, dopo una rivoluzione totale. Non cambierà solo il tavolo dei giudici, ma anche il loro capitano. E sono spuntati i primi nomi nelle ultime ore.

Dopo la conferma del terzo giudice si sta parlando molto del quarto e ultimo, oltre che del conduttore di X Factor 2022. Stasera ci ha pensato Tv Blog a fare un paio di nomi per i posti vacanti. Al momento gli unici nomi ufficiali sono Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. In un primo momento si era parlato della conferma di Manuel Agnelli, ma così non sarà: il tavolo cambierà tutti i suoi componenti.

Anche Blogo ha confermato l’indiscrezione del giorno: il quarto giudice dovrebbe essere Rkomi, già ipotizzato da TvZoom. Lo stesso sito aveva parlato di una conduttrice donna per X Factor e anche questa ipotesi ha trovato conferma stasera nel retroscena di Tv Blog. E dovrebbe arrivare un’ex vincitrice del talent molto molto amata: sarà Francesca Michielin a condurre X Factor 2022? Per lei non sarebbe la prima esperienza alla conduzione, perché ha già condotto per Sky Nature il programma Effetto terra.

L’altro nome spuntato nel corso della giornata però è altrettanto amato. Si parla anche di Victoria Cabello possibile conduttrice di X Factor 2022, e anche lei sarebbe accolta a braccia aperte dal pubblico. Sì, Francesca ha lasciato il segno nel talent e ancora oggi è una delle artiste più apprezzate. Victoria però è reduce da un grandissimo successo a Pechino Express e pure lei ha già fatto X Factor in passato. Chi la spunterà?

Non manca poco al momento della verità. Tra qualche giorno infatti inizieranno le Audition di X Factor 2022: si terranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno. E sarà presente il pubblico, per cui molto probabilmente la produzione annuncerà gli ultimi due nomi nei prossimi giorni. Prima che possa spoilerarli il pubblico. O Fedez (perdonaci, Federico!).