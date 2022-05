X Factor 2022, confermato il terzo giudice, viene da Sanremo 2022. Chi è

Settimana dopo settimana prende sempre più forma quella che sarà la giuria di X Factor 2022. il talent di Sky Uno che il prossimo autunno tornerà a cercare il nuovo talento della musica pop italiana. Proprio oggi la produzione ha confermato un nuovo nome che entrerà nel cast della trasmissione, un personaggio di cui già si era ampiamente parlato nei giorni scorsi.

Il nome scelto dalla produzione è quello di Dargen d’Amico, cantautore e producer milanese (all’anagrafe: Jacopo d’Amico) molto amato nell’ambiente meneghino e attivo ormai da diversi anni nel mondo urban italiano.

Dargen d’Amico, noto al grande pubblico per il suo eloquio spesso tagliente e i suoi immancabili occhiali da sole, è stato di recente uno degli artisti più apprezzati in assoluto dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Come ricorderete, il cantante si è presentato in gara alla kermesse con lo scatenato brano Dove si balla, classificatosi in 9° posizione.

Una scelta a dir poco azzeccata da parte di Sky, che ha voluto puntare su uno degli artisti di certo più esperti di musica (anche a livello tecnico) del panorama italiano. Negli anni passati, infatti, Dargen d’Amico è stato membro di altre prestigiose giurie come quella di Area Sanremo, giusto per fare un esempio.

X Factor 2022: gli altri membri della giuria confermati

L’annuncio di Dargen d’Amico nella giuria di X Factor segue a ruota quelli fatti nei giorni scorsi da Sky. Il primo nome ufficializzato è stato quello di Fedez, che “torna a casa” dopo ben 4 anni di assenza: l’ultima volta, nel 2018, il rapper aveva portato in finale la sua “Over” Naomi Rivieccio.

L’altro nome già confermato è una new entry assoluta per la trasmissione, ovvero Ambra Angiolini. Questa sarà infatti per l’ex protagonista di Non è la Rai la prima volta ad X Factor in assoluto.

Resta ora soltanto da confermare il nome del quarto giudice della prossima edizione del talent show di Sky Uno. In base agli ultimi rumor potrebbe trattarsi di Manuel Agnelli. Se così fosse, la produzione potrebbe aver messo in campo una delle giurie più interessanti di sempre. Staremo a vedere.