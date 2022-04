Fedez torna a X Factor 2022 dopo 4 anni, è ufficiale: l’annuncio emoziona

Fedez è uno dei giudici di X Factor 2022! La notizia era già trapelata come indiscrezione nelle passate settimane, ma adesso è ufficiale. Il rapper ha annunciato il ritorno a casa, come ha definito lui X Factor, con un video in cui ha riassunto le sue precedenti edizioni da giudice. Fedez ha ricoperto già il ruolo di giudice per cinque edizioni, quella del 2022 sarà la sesta per lui. È stato dietro al tavolo dei giudici dal 2014 al 2018, poi il suo addio improvviso ha lasciato un vuoto. Il pubblico era, ed è, molto affezionato a lui e dopo cinque anni non è stato semplice abituarsi all’assenza di Fedez a X Factor. Un po’ come è successo con l’addio di Cattelan.

Ci sono dei volti che dopo qualche anno diventano una costante, una sicurezza alla quale è difficile rinunciare. E per X Factor sono di sicuro Cattelan e Fedez due di queste sicurezze che sono poi venute a mancare. Per il conduttore non si parla di ritorno, ma Fedez ci sarà a X Factor 2022. Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, stamattina il rapper così come la produzione del talent show di Sky hanno confermato la notizia.

Fedez ha postato un video in cui ha riassunto le sue precedenti partecipazioni. In sottofondo c’è la sua voce che commenta: “Avevo solo 23 anni e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”. Dopo questo inizio, Fedez ha deciso di far scorrere alcuni dei suoi momenti più salienti. Per esempio le prime lacrime: “Questo è stato il mio primo pianto, poi sono diventato cintura nera di occhio lucido”. Oppure gli scontri più forti, tra cui quelli con Morgan e Manuel Agnelli, con cui sono ci sono state spesso scintille.

Il rapper non ha nascosto quanto sia stato bello partecipare a X Factor e ha ribadito che si è divertito tantissimo. A questo punto del video ha aggiunto il momento in cui si era intuito fosse la sua ultima edizione. Era il 2018 e Fedez diceva di non avere idea di cosa sarebbe successo nel suo futuro. Era chiaro che ci sarebbe stato l’addio di lì a poco. Nel video dell’annuncio del ritorno a X Factor 2022, però, Federico dice: “E invece oggi un’idea ce l’ho. Si torna a casa”.

Un ritorno a casa confermato anche sui profili ufficiali di X Factor 2022, dove gli hanno dato il bentornato al tavolo dei giudici. Il rapporto tra Fedez e il talent insomma è stato solo messo in pausa quattro anni fa, adesso è il momento di premere di nuovo il tasto play. E ricominciare. Fedez giudice a X Factor 2022 è una notizia che è stata accolta con tantissimo entusiasmo da parte dei fan, non resta che aspettare di scoprire chi ci sarà al suo fianco. A fargli spazio al tavolo dovrebbe essere Emma, comunque.