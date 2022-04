X Factor 2022 giuria, retroscena: Emma fuori, spunta l’ipotesi Fedez

Arrivano questa mattina sulle pagine di Chi interessanti indiscrezioni sulla nuova edizione di X Factor. Nonostante i risultati non certo eccellenti dell’ultima stagione conclusasi con la vittoria del giovane Baltimora, la produzione del programma ha infatti deciso in ogni caso di proseguire portando avanti, ancora una volta, la macchina organizzativa del talent.

Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, dunque, leggiamo anticipazioni succose riguardo ad un punto in particolare: la composizione della giuria. Anche se potrebbe sembrare troppo presto (la nuova edizione dovrebbe partire, come sempre, in autunno) si parla già dei primi nomi che dovrebbero sedersi al tavolo dei giudici. O, per essere più precisi, già sappiamo chi non si siederà al tavolo.

Chi infatti riporta la notizia secondo cui Emma Marrone sarebbe rimasta fuori dai giochi. L’artista salentina non dovrebbe dunque tornare al fianco dei suoi colleghi per valutare le performance canore dei concorrenti in gara. Quali siano le motivazioni dietro questa scelta per il momento non ci è dato sapere. Potrebbe essere, in realtà, che non sia una scelta della produzione di X Factor 2022 ma semplicemente di una decisione presa dalla stessa Emma. Se così fosse, l’artista lascerebbe il talent di Sky Uno dopo aver svolto il ruolo di giudice per due anni di fila. Ma c’è di più.

Chi riporta anche l’indiscrezione secondo cui a prendere il posto di Emma sarebbe Fedez. Questo, pare, è l’auspicio degli autori, che vorrebbero quindi riprendersi uno dei giudici della trasmissione più amati e soprattutto longevi. Anche qui, in ogni caso, è tutto da vedere. Nei prossimi mesi, infatti, Fedez sarà costretto a monitorare costantemente le sue condizioni di salute dopo il delicato intervento a cui è dovuto sottoporre per rimuovere il raro tumore al pancreas che l’ha colpito. Scegliere Fedez potrebbe rappresentare sulla carta un rischio non indifferente, senza contare che probabilmente lo stesso rapper dovrà stare attento a non affaticarsi troppo.

L’unica certezza, per il momento, sembra essere la presenza di Manuel Agnelli al tavolo dei giudici di X Factor 2022. Nulla è dato sapere, infine, per quanto riguarda un eventuale ritorno di Mika o Hell Raton.