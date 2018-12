Fedez lascia X Factor? “Non so cosa farò, ma va bene così”

Fedez lascia X Factor? Le ultimissime parole del giudice chiariscono tutto

Fedez lascerà X Factor davvero? Da qualche settimana stiamo cercando di capire cosa ne sarà dei giudici di questa edizione e saranno mesi lunghi in attesa di scoprire la nuova giuria. Ci sono abbandoni ormai sicuri, altri sarebbero in ballo e tra questi c’era proprio quello di Fedez. Era stato lui a parlare di addio alla televisione, inoltre ieri sera ha allarmato tutti con il suo discorso a conclusione della 12esima edizione. La quinta per lui come giudice. Ma cosa ha detto ieri sera Fedez? “Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni. Non avevo mai fatto televisione in vita mia. Questo programma mi ha insegnato tanto”, così ha iniziato il suo discorso.

X Factor 2018, il discorso di Fedez che sembrava un addio

Ma al termine della finale dell’edizione 2018, ricca di soddisfazioni per lui e la sua Naomi, il rapper non si era limitato a elogiare il programma. Ha voluto ringraziare il grande gruppo del talent show e ha proseguito parlando del suo futuro a X Factor: “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro ma volevo ringraziare tutti in questo programma. Io credo veramente che X Factor sia il programma più bello della televisione italiana e lo dico senza retorica. Volevo ringraziare tutti e ringrazio di avermi reso partecipe di questo bellissimo progetto”. Effettivamente le sue parole potevano suonare come un addio, soprattutto alla luce delle sue precedenti dichiarazioni era facile pensare che Fedez lascerà X Factor. Il giudice avrà ricevuto un fiume di messaggi sui social da parte dei fan ed è per questo che oggi ha voluto fare chiarezza su Instagram.

Fedez abbandona X Factor? L’addio del giudice si allontana: le ultimissime da Instagram

Pochi minuti fa, tramite dei video tra le storie, dove in questi giorni ha anche risposto a hater e accuse, Fedez ha fatto sapere: “Il mio discorso di ieri a X Factor non era un discorso di addio. È ovvio che dopo cinque anni ho voluto tirare le somme e ringraziare tutte le persone che lavorano con me da così tanto tempo. Mi hanno fatto crescere tantissimo. Mi sono goduto la finale, non so cosa farò ma va bene così”. La finale effettivamente è andata molto bene, lui ha anche fatto un gesto inaspettato verso Lodo Guenzi che non è passato inosservato (così come le lacrime di Alessandro Cattelan). Nulla è ancora deciso insomma, ma c’è chi spera di ritrovarlo tra i giudici di X Factor 2019. Fedez è bravo nel ruolo e il percorso di Naomi ne è l’ennesima conferma. Se dovesse tornare, dovremo sicuramente fare a meno delle litigate con Manuel Agnelli ai Live: se lui non ha ancora ben chiaro cosa succederà, al contrario Agnelli ha deciso che non ci sarà. Scopriremo nei prossimi mesi se Fedez lascerà o non lascerà X Factor.