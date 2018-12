Alessandro Cattelan in lacrime alla finale di X Factor 2018: “Sono commosso”

X Factor 2018, Alessandro Cattelan in lacrime: è successo nella finale

Avete mai visto un conduttore piangere in televisione? Stasera è successo nella finale di X Factor 2018: Alessandro Cattelan in lacrime in diretta è uno dei ricordi principali di questa edizione. Si è appena conclusa una stagione molto bella del talent show e ricca di emozione. I concorrenti quest’anno hanno formato un bel gruppo, non c’era rivalità ma anzi amicizia, nel Loft si respiravano stima e rispetto reciproco fra tutti. Si sono molto divertiti, sono maturati e hanno trovato nuovi amici. Questo bellissimo clima ha coinvolto tutti ed è arrivato anche sul palco. Il conduttore già a inizio puntata ha voluto fare i suoi complimenti ai finalisti: “Sono orgoglioso di voi”, ha detto un emozionato Cattelan richiamando i concorrenti al centro del palco.

Alessandro Cattelan in lacrime per Luna Melis a X Factor 2018

Le lacrime di Cattelan sono arrivate dopo l’eliminazione di Luna Melis. Non si è commosso esattamente per il terzo posto della cantante di Manuel Agnelli – che ha visto arrivare in finalissima una concorrente inaspettata! -, ma dopo aver visto il video con i momenti più belli di Luna a X Factor 2018. Mentre scorrevano le immagini, in televisione come al Forum di Assago, il conduttore non era inquadrato ma riuscivamo a vedere solo Luna molto emozionata. Appena è terminato il video, invece, erano evidenti gli occhi rossi e pieni di lacrime di Alessandro Cattelan, che ha dovuto anche asciugarsi il volto prima di andare avanti.

Cattelan piange a X Factor 2018 in finale: “Sto invecchiando”

Il conduttore non ha spiegato perché era così emozionato, ma ha ammesso la commozione: “Mi sono commosso, sto invecchiando”. Queste le sue parole prima di procedere con la serata, che si è aperta con delle sorprendenti parole di Fedez a Lodo Guenzi. Probabilmente sono state le belle parole dette da Luna a conclusione del suo percorso a emozionarlo. Oppure Luna era la sua preferita, perché pure se non può affatto sbilanciarsi anche Alessandro Cattelan a X Factor ha i suoi preferiti: lo ha raccontato a Linus e Nicola Savino qualche giorno fa su Radio Deejay, dove tornerà a gennaio con il suo programma Catteland.