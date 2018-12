X Factor 2018, il vincitore è Anastasio: il gesto del rapper e l’abbraccio di Gassmann

X Factor 2018, la finale della 12esima edizione: vince Anastasio

Si è appena conclusa la finale di X Factor 2018 e il vincitore è Anastasio, a furor di popolo. Ma vogliamo raccontarvi nel dettaglio cosa è successo giovedì 13 dicembre. A inizio puntata c’è stato un omaggio alle vittime della tragedia di Corinaldo. Un minuto di silenzio in cui scorrevano i volti dei protagonisti sul palco e del dietro le quinte del talent show, intervallati dai nomi delle vittime. E poi un’esibizione corale a cui si è unito anche Alessandro Cattelan prima di lasciare il palco a Marco Mengoni. Subito al via la prima manche con i duetti dei finalisti con Mengoni. Luna insieme a lui ha cantato Ti voglio bene veramente, con Anastasio invece abbiamo riascoltato Guerriero. I Bowland hanno cantato Io ti aspetto con Marco, infine la voce di Naomi ha sposato perfettamente le note del brano L’Essenziale. I giudici erano tutti in piedi per loro, è stata davvero una bellissima manche. Prima di scoprire il quarto classificato, sul palco della finale di X Factor 2018 si sono esibiti i Thegiornalisti.

Finale X Factor 2018, quarto posto per i Bowland

Il primo eliminato di giovedì 13 dicembre sono stati i Bowland, a sorpresa. I tre rimasti in gara si sono esibiti con un medley di tre canzoni già presentate durante i Live. Il primo a esibirsi è stato Anastasio: “Sono pazza di questo rap, è una musica che mi fa pensare che non sono morta, che sono viva e che posso fare quel ca**o che mi pare. Evviva!“, ha commentato Mara Maionchi. “Tu sei riuscito a far capire alle persone che gestire la parola sia un talento equivalente a quello vocale. Non posso che ringraziarti, da tempo aspettavo un artista come te su questo palco”, ha commentato Fedez dopo aver spiazzato il pubblico con un elogio a un altro giudice. Manuel Agnelli ha ritenuto il suo percorso coerente e si è complimentato come sempre con lui, “Sei proprio bravo” gli ha detto invece Lodo Guenzi. “Tu sulla scena hai grande energia”, questo il commento di Lodo all’esibizione di Luna. Mara le ha detto “Sei proprio forte”, mentre Fedez le ha augurato il meglio: “Sono contento che tu sia qui, spero che il tuo coltivare la scrittura ti porti a qualcosa di concreto”.

X Factor 2018, Luna terza classificata e Naomi in finalissima con Anastasio

Manuel è molto soddisfatto e orgoglioso della sua concorrente e secondo lui non c’è nessun personaggio femminile italiano come lei al momento, soprattutto considerando la giovane età di Luna. Terza esibizione per Naomi: “Molto difficile entrare in atmosfere diverse”, ha commentato Manuel. “Difficile aggiungere qualcosa alla reazione di questo palasport”, ha detto Lodo. “Brava, bravissima, precisa. Veramente sei una stella. Canti benissimo”, così si è espressa invece Mara. Fedez ha tirato le somme del loro percorso: “Mi ero concentrato sulle cose in cui sei brava e non quelle in cui sei straordinaria. Hai spaccato tutto”. Dopo l’esibizione di Ghali, abbiamo scoperto il terzo classificato di X Factor 2018: Luna, e la sua esibizione ha commosso anche Cattelan. Dunque in finalissima Anastasio e Naomi, per la grandissima felicità di Fedez che quasi non credeva di essere riuscito a portare la sua concorrente fino alla finalissima!

Anastasio e Naomi in finalissima: i commenti dei giudici

Prima degli inediti dei due super finalisti c’è stata l’esibizione dei Muse. Ovazione pazzesca per l’inedito di Anastasio, il pubblico non smetteva più di applaudire. Anche Fedez non ha potuto fare a meno di complimentarsi ancora una volta: “Mi sento il giudice acquisito di Anastasio. Ho sempre sperato di vederlo in finale. Per me sei sempre pazzesco e ti auguro ogni bene perché spacchi tutto”. Per Manuel Agnelli e Lodo Guenzi La fine del mondo di Anastasio è l’inedito di questa edizione. I giudici si sono complimentati anche con Naomi, sia per le sue esibizioni di stasera sia per il suo percorso. Ma su di lei non si sono sbilanciati come su Anastasio. Fedez non ha potuto fare altro che dirle che essere arrivata fino a questo punto è stata già una grandissima vittoria per loro.

Il vincitore di X Factor 2018 è Anastasio

Dopo un’altra esibizione di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan ha eletto il vincitore di X Factor 2018: Anastasio, che ha anche vinto il Disco d’Oro e ora è pronto a prendersi i palchi con i suoi concerti. Nel momento della vittoria, Anastasio ha mostrato il disegno di Maradona sull’addome, che aveva promesso avrebbe fatto qualora fosse arrivato in finale. Non solo in finale ci è arrivato, ma ha anche vinto meritatamente. Leo Gassmann è sfuggito alla redazione ed è corso ad abbracciare Anastasio, che poi lo ha ringraziato pubblicamente.