Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi: “Situazione difficilissima”

X Factor 2018, le parole a sorpresa di Fedez hanno lasciato tutti a bocca aperta

Nella finale di X Factor 2018 sta succedendo di tutto, ma Fedez ha voluto elogiare Lodo Guenzi proprio nell’ultima puntata. La storia di questa 12esima edizione è ormai cosa nota a tutti. Saprete bene che al tavolo dei giudici di X Factor 2018 durante Audizioni, Bootcamp e Home Visit c’era Asia Argento insieme agli altri tre che abbiamo visto durante i Live. Poi è subentrato Lodo Guenzi alla guida dei Gruppi e ha affiancato Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli fino alla finale di stasera, giovedì 13 dicembre. Su Lodo se ne sono dette di ogni, anche sui social ci sono state sere in cui tra i commenti c’erano parecchie critiche verso il giudice. Lui si è rimboccato le maniche e ha continuato a lavorare con le sue Band, badando poco a ciò che si diceva in giro.

Fedez elogia Lodo Guenzi: i complimenti del giudice al collega entrato in corsa

Addirittura ha scelto di non reagire anche quando è stata Asia Argento ad attaccarlo. Pensate che Lodo non solo ha preferito porgere l’altra guancia, ma alla fine è stato lui a scrivere un messaggio ad Asia su Instagram. Non è stato semplice per lui entrare in corsa e lavorare con Band scelte da un’altra persona, seppure si sia affezionato molto a loro. Forse per tutto questo insieme di cose Fedez ha elogiato Lodo Guenzi come giudice di X Factor 2018. Lo ha fatto appena Alessandro Cattelan gli ha dato la parola per commentare l’esibizione di Anastasio. Il rapper, che in questi giorni ha combattuto contro polemiche e hater, ha detto: “Penso sia stato un giudice subentrato in una situazione difficilissima, ha fatto un lavoro egregio e merita un applauso. Ha avuto due pa**e così“. Lodo non ha potuto fare altro che ringraziare il collega. Dovremmo leggere queste parole come una frecciatina ad Asia Argento, che invece ha criticato il lavoro del suo sostituto? I maligni non mancheranno di pensarlo, ma noi preferiamo pensare che sia stato solo un elogio a Lodo e un volerlo difendere da quella parte di pubblico che non ha saputo apprezzarlo.

Lodo Guenzi giudice di X Factor 2019? Le novità sulla nuova edizione

A conclusione della 12esima edizione, che ha vinto ancora una volta Mara Maionchi, tutti si chiedono se Lodo Guenzi sarà ancora giudice a X Factor. Lui qualche giorno fa si è così espresso sul Corriere della Sera su un suo eventuale ritorno: “Ora aspetto di fermarmi e capire cosa voglio fare. Finora nessuno mi ha rincorso e si è messo in ginocchio per chiedermi di restare, ma non so cosa direi”. Sappiamo per certo che non ci sarà più Manuel Agnelli, che anche lo scorso sembrava vicino all’addio. Insieme a Manuel potrebbe lasciare anche Fedez, il suo sarebbe un addio alla televisione e non solo al talent show. Nelle prossime settimane ne sapremo di più sui giudici di X Factor 2019. Possiamo dirvi comunque che c’è chi pensa a un ritorno di Asia Argento e chi all’arrivo di J-Ax…