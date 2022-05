Rai, conduttori e programmi: chi tornerà in onda e chi no nel 2022/2023

Periodo di progetti, conferme e bocciature in vista della prossima stagione televisiva. Per quel che riguarda il Day Time della Rai, ha fatto il punto della situazione TvBlog. I risultati ottenuti nel 2021/2022 sono stati più che soddisfacenti, da qui la scelta dei vertici di Viale Mazzini di procedere con una pioggia di riconferme (al momento non c’è nulla di ufficiale ma solo indiscrezioni che comunque risultano affidabili).

Rai Uno 2022/2023: squadra che vince non si cambia

Capitolo Rai Uno: per Unomattina in famiglia, programma in onda nel weekend, non ci dovrebbe essere alcuno scossone, con la riconferma del format e dei conduttori compresi. Stesso discorso vale per Linea verde che riaccoglierà Giuseppe Convertini e Peppone. Anche la domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai è già stata definita: Mara Venier sarà di nuovo al timone di Domenica in e Francesca Fialdini alla guida di Da noi a ruota libera. Flavio Insinna tornerà invece a orchestrare L’Eredità, che però inizierà dopo rispetto a quest’anno. Comincerà a novembre, visto che Reazione a catena con Marco Liorni si prolungherà per tutto il mese di ottobre.

Ai Soliti Ignoti ci sarà naturalmente Amadeus, che tra l’altro è stato riconfermato anche alla guida del Festival di Sanremo 2023 e di Arena 60,70, 80 e 90. Nessuno scossone nemmeno nella fascia mattutina feriale: a Storie italiane confermata Eleonora Daniele e a È sempre riecco Antonella Clerici. Nel pomeriggio spazio a un’altra stagione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e a quella de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Conferme anche per il sabato: Italia sì con Marco Liorni, le rubriche religiose di Lorena Bianchetti e le varie declinazioni delle Linee si sono tutte guadagnate il rinnovo.

Non dovrebbe invece essere riproposto Dedicato di Serena Autieri. Lo show, in onda sabato pomeriggio, ha avuto ascolti freddi e la Rai dovrebbe decidere di non azzardare un’altra edizione. Si cercherà una nuova collocazione per la Autieri.

Rai Due e Rai Tre, conferme e bocciature

La coppia formata da Paola Perego e Simona Ventura tornerà con un nuovo programma, sempre a mezzogiorno, di domenica. Salvo Sottile rimarrà in sella a I Fatti vostri (confermato anche il resto del cast compreso), che, nonostante la profonda crisi del secondo canale Rai, ha fatto registrare numeri più che ottimi in questa stagione.

Nel pomeriggio feriale si è guadagnato la riconferma Milo Infante con Ore 14. Nulla da fare invece per Detto Fatto che ha chiuso i battenti per sempre. Bianca Guaccero dovrebbe essere destinata ad altri progetti ancora da definire.

Anche su Rai Tre gran parte delle trasmissioni e dei conduttori saranno confermati in blocco. Agorà con Monica Giandotti e tutte le rubriche del mattino, fino al pomeriggio con Geo (ci saranno sempre Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi) vedranno nuove puntate. Al sabato pomeriggio riecco Tv Talk e Frontiere. Alla domenica torneranno invece in onda In mezz’ora con Lucia Annunziata e Kilimangiaro con Camila Razmovich.