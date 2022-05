Isola dei Famosi, Soleil nuova naufraga ufficiale: “Perché ho detto si”

Soleil Sorge è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi. Assieme a lei sbarcherà in Honduras un’altra ex naufraga, vale a dire Vera Gemma. I due nomi erano stati accostati al reality show di Canale Cinque già nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni. Tuttavia pareva che avrebbero dovuto partecipare al programma come sorta di opinioniste o in qualche altro ruolo, ma non come concorrenti. Adesso invece arriva l’ufficialità che conferma che entrambe saranno in gioco, A rivelare la notizia è stato il nuovo portale Pipol Reality che vede a capo il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia. Il portale ha inoltre contatto Soleil facendosi spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a rituffarsi nell’avventura ‘isolana’.

In queste ore la trasmissione timonata da Ilary Blasi si è trovata a dover gestire una serie di defezioni inattese. Il reality, che è stato prolungato di circa un mese rispetto a quanto previsto inizialmente, ha chiesto ai concorrenti di firmare un nuovo contratto. Alcuni hanno deciso di abbandonare il gioco.

In particolare, per svariate ragioni, hanno scelto di rientrare in Italia Guendalina Tavassi, Blind, Licia Nunez e Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Una serie di partenze che hanno spinto la produzione a cercare nuovi volti da inserire. Ed è qui che sono entrate nel vivo le trattative per Soleil e Vera Gemma che alla fine hanno detto sì.

Soleil sarà di nuovo protagonista all’Isola dei Famosi

L’ex opinionista de La Pupa e il Secchione, ha rivelato sempre Pipol Reality, in un primo momento aveva rifiutato la proposta di Mediaset. A Cologno Monzese, però, non hanno mollato e sono tornati alla carica. Dalla serie, chi l’ha dura la vince: infatti l’italoamericana si è alla fine lasciata convincere. E dunque bisserà l’esperienza vissuta nel 2019 (all’epoca lo show era guidato da Alessia Marcuzzi), quando prese parte a giochi in corso, assieme a Jeremias Rodriguez (tra i due nacque anche una love story durata qualche mese).

“Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”, ha riferito Pipol Reality circa le motivazioni che hanno spinto la ragazza ad accettare. Senza dubbio, oltre alla voglia di rimettersi in gioco, a convincerla è stato anche l’assegno esibitole.