Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi: non ha accettato il prolungamento. Come succede anche in altri reality, i prolungamenti fanno danni: in ogni edizione che è stata prolungata ci sono stati abbandoni che il pubblico non avrebbe voluto. Basta pensare a Francesco Oppini, ma anche Elisabetta Gregoraci nel GF Vip 5. Restando nel reality condotto da Signorini, l’anno scorso ha abbandonato Aldo Montano a causa del prolungamento, ed era un potenziale vincitore.

Quest’anno l’Isola ha perso Alessandro e Guendalina, due assoluti protagonisti della 16esima edizione e la cui assenza si farà sentire. Dopo l’abbandono di Alessandro Iannoni, l’Isola ha perso un’altra grande protagonista. Guendalina ha abbandonato e ha motivato la sua scelta così:

“Devo tornare a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, veramente. Vi volevo ringraziare per l’opportunità, è un’esperienza che porterò nel cuore. Oggi per me era la finale. Ilary io e te avevamo parlato, sai che ho delle cose di forza maggiore, urgenti che devo risolvere. Ho anche il compleanno dei 18 anni di Gaia. Non posso proprio restare”

Ilary Blasi è stata molto comprensiva, ha confermato di essere a conoscenza di queste cause di forza maggiore. I problemi di Guendalina dietro l’abbandono dell’Isola sono riconducibili senza dubbi alla situazione con l’ex Umberto D’Aponte, oggi uscito dal carcere. Nonostante ciò, Ilary ha comunque chiesto alla naufraga la conferma della sua decisione. Guendalina ha confermato: “Il mio cuore rimarrebbe qui, ma non posso. Devo tornare a casa dai miei figli, sai che hanno bisogno di me. Avevo solo questo tempo per poter stare qui”.

La conduttrice si è detta dispiaciuta, Vladimir Luxuria invece ha urlato un “No!” scoprendo la decisione di Guendalina. Fosse dipeso solo da lei non avrebbe abbandonato, anche per proseguire l’avventura con il fratello Edoardo. L’abbandono di Guendalina all’Isola è stato sofferto:

“Arrivata ad oggi qui avrei proseguito, anche per Edoardo. Ma purtroppo ho dei bambini che non posso lasciare in questo momento. Mi ero data oggi come scadenza del tempo che potevo rimanere, è stata una pugnalata sapere che hanno prolungato e io non posso rimanere. Ho pianto tutte le notti sapendo di non poter rimanere”

Tutti hanno provato a convincerla, è intervenuto anche papà Luciano Tavassi per tranquillizzarla sui figli: “Sentimi bene che è importante. Qui non c’è nessun rischio di nulla, noi ci intendiamo bene, è tutto tranquillo. Non hai incombenze”. Non è servito, Guendalina ha scelto di tornare a casa nonostante le rassicurazioni del papà, ed è con lui che si trovano Chloe e Sasi da quando Guenda è al reality. Lei non voleva sentire ragioni: “Non sto bene, ho l’ansia che possa succedere qualcosa”. E poi ha aggiunto che non perderebbe mai il 18esimo compleanno della figlia Gaia.

Ilary ha chiamato Edoardo Tavassi nella postazione nomination e lui ha appoggiato la scelta della sorella: “Io la comprendo. Se lo dico io che sono il fratello che Guendalina deve andare non posso convincerla”. Come fatto notare da Nicola Savino ci sono cose che il pubblico non può sapere: la situazione di Guendalina con l’ex Umberto si conosce a grandi linee.

Guendalina abbandona l’Isola, Edoardo fa una citazione

Mentre l’ormai ex naufraga salutava tutti, suo fratello ha fatto una citazione storica che ha emozionato il pubblico dei social. Ha ripetuto fino a quando è scoppiato in lacrime una frase: “Sei tu l’Isola, l’Isola sei tu”. Perché Edoardo ha urlato “Sei tu l’Isola” a Guendalina? Si tratta come già detto di una citazione, è una frase che è rimasta nella storia del Grande Fratello. Quando la Tavassi fu eliminata dalla Casa, andò via con Margherita Zanatta che urlava “Sei tu il Grande Fratello, sei tu”. Anche in quella occasione Guendalina era tra i concorrenti più amati dal pubblico e il risultato di quel televoto fu una vera sorpresa.