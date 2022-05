Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte fuori dal carcere: parla la sorella

Umberto D’Aponte è ufficialmente uscito dal carcere. L’annuncio è arrivato pochissime ore fa sul profilo Instagram della sorella, Mary (ad oggi impostato come privato) che sul social ha confermato la notizia.

“Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice” ha raccontato Mary, con un grosso sorriso stampato in faccia. Nel frattempo, nelle stesse ore, è apparso un video su TikTok che non solo conferma la news ma ci fa effettivamente vedere Umberto D’aponte fuori di prigione in piedi su un treno in direzione Napoli, con la mascherina indosso.

Tutto questo sta avvenendo mentre a migliaia di chilometri di distanza, almeno per il momento, l’ex Guendalina Tavassi è all’oscuro di tutto. Non è dato sapere, in realtà, se la produzione abbia già avvisato la soubrette o se questa notizia verrà resa nota alla donna solo in occasione della prossima puntata dell’Isola dei Famosi, dove Guendalina sta partecipando come concorrente insieme al fratello Edoardo Tavassi.

Quel che è certo è che si tratta di una vicenda estremamente delicata, che ha profondamente segnato Guendalina Tavassi e che, molto probabilmente, la soubrette avrebbe voluto lasciarsi alle spalle una volta per tutte.

Perché Umberto D’Aponte è finito in carcere: i trascorsi con Guendalina Tavassi

Mesi fa, Guendalina Tavassi si era fatta vedere in pubblico con un evidente ematoma sotto l’occhio. Dopo essere stata costretta a mantenere il riserbo sulla vicenda la soubrette aveva parlato chiaro e tondo, rivelando di aver denunciato l’ex D’Aponte per maltrattamenti. La violenza nei suoi confronti sarebbe avvenuta fuori dalla scuola dove i due figli della coppia studiano, di fronte agli occhi di decine di testimoni.

Alla luce delle denunce di Guendalina Tavassi, Umberto d’Aponte era stato arrestato lo scorso febbraio. Proprio a quel punto la Tavassi aveva vuotato il sacco, raccontando nei dettagli tutto quello che il suo ex le aveva fatto. D’Aponte, tra le altre cose, aveva già sulle spalle un’ordinanza restrittiva nei confronti dell’ex.