Isola 2022, Tavassi uno contro l’altro: Guendalina delude Edoardo, lacrime

I due fratelli si scontrano e, in particolare, lui appare abbastanza provato, tanto che non riesce a trattenere il pianto

Nuova prova per Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022, che si trova subito dopo a scontrarsi con il fratello Edoardo. Indubbiamente, sono due grandi protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Insieme a Nicolas Vaporidis sono tra i più apprezzati del momento. Oggi i due fratelli danno vita a una lite di fronte alle telecamere, con Edoardo che non riesce a trattenere addirittura le lacrime. Come si può capire attraverso il daytime di oggi, il reality mette alla prova Guendalina dandole in cambio un regalo.

Di fronte a tutti i suoi compagni d’avventura, la Tavassi legge il comunicato: dovrà dire ciò che realmente pensa su ognuno degli altri naufraghi per avere una dolce sorpresa. Il regalo lo riceverà al tramonto e potrà condividerlo con altre due concorrenti, solo se lo spirito dell’Isola riterrà sincere le sue risposte. Il primo nome è quello di Mercedesz Henger, con cui ormai i rapporti si sono spezzati. Crede che sia l’unica persona che è riuscita a prenderla in giro, anche perché ha scoperto che si è lasciata da poco.

Pertanto, a suo avviso, avrebbe giocato con i sentimenti di Edoardo. Non spende parole positive neanche su Gennaro, il nuovo arrivato. Mentre per altri naufraghi, come Carmen Di Pietro e Alessandro, esprime commenti positivi. Quando arriva il momento del fratello, ecco che all’Isola 2022 si accendono nuovi scontri. Le parole di Guendalina toccano la sensibilità di Edoardo, che appare abbastanza deluso.

“Caro Edoardo, il bene che ti voglio io non te lo potrebbe volere nessun altro. Ma la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta anche quando io ti metto in guardia dalle persone. Cose belle? Finora non le ho viste, perché ti ho visto solo fare le buche sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare, perché finora io come sorella sono molto delusa da te”

Edoardo Tavassi dimostra subito di essere rimasto deluso, tanto che sembra non riuscire neppure a guardare negli occhi Guendalina. Quest’ultima, più volte, invece si dice sconcertata di vedere proprio suo fratello offeso. “Mamma mia che permaloso”, commenta la Tavassi. Alla fine della prova, Edoardo continua a mantenere la sua posizione, mentre sua sorella è perplessa.

“Sono rimasto male di quello che hai detto. Mi facevo in testa un ipotetico discorso che avrei fatto nei tuoi confronti. Invece, tu il peggio del peggio”

Ma Guendalina non riesce a capire perché proprio suo fratello possa essersela presa, visto che è consapevole del bene che gli vuole. “Io non le avrei dette queste parole”, ribadisce Edoardo. La Tavassi spiega che il suo obbiettivo era solo quello di essere sincera con tutti. Suo fratello, però, è rimasto troppo male del fatto che lei l’abbia accusato di stare sempre “sulla stuoia”.

Si aspettava da lei un discorso motivazionale, anziché vederla spendere parole più belle verso persone che ha conosciuto qui in Honduras. Intanto, arriva il momento per Guendalina di scegliere con chi condividere la sua dolce sorpresa: porta con sé Carmen Di Pietro e MariaLaura De Vitis. Nel frattempo, Edoardo si trova sdraiato sotto la tenda, dove non riesce a trattenere le lacrime.