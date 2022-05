Esattamente come le puntate in prima serata, anche i daytime sono infuocatissimi: ancora scontri sulle spiagge dell’Honduras, le ultime

Quest’anno all’Isola dei Famosi non ci si annoia mai, ma proprio mai! Ogni daytime è movimentato da scontri e incomprensioni, anche oggi con protagonista Mercedesz Henger. Il suo percorso nel gruppo sembrava in discesa, è stata accolta bene da tutti e salvata da quasi tutti dal televoto. Poi però ha provato a minare il rapporto tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, al quale si stava avvicinando parecchio. Edoardo non ha gradito che Mercedesz si sia messa in mezzo alla discussione con Vaporidis, così come non gli è piaciuto che lei abbia parlato male dell’attore proprio con lui. Edoardo e Nicolas sono molto amici, hanno avuto un pesante scontro ma si sono scusati e ritrovati in fretta.

Poi Edoardo ha ammesso di avere dubbi su Mercedesz, soprattutto quando Guendalina è tornata sulla spiaggia dopo qualche giorno in infermeria e ha portato con sé novità. Ha iniziato a parlare della relazione di Mercedesz, che secondo qualcuno non si è ancora interrotta. La Henger ha detto di essere single da qualche settimana, poche prima dell’Isola 2022 in verità. Proprio di questo si è parlato nel daytime di oggi. Guendalina ha incastrato Mercedesz, di nuovo: si è accorta che stava parlando di lei con i nuovi arrivati, così l’ha affrontata.

Il tema della discussione è proprio la relazione conclusa da poco, di cui pare aver parlato a Edoardo solo dopo che lo ha fatto Guendalina. C’è stata una discussione tra Guendalina e Mercedesz, avevano due versioni diverse della storia così sono corse da Edoardo. Quest’ultimo ha confermato la versione della sorella, inoltre ha chiesto a Mercedesz di rispettare i suoi dubbi e di non andarne a parlare con ogni persona sulla spiaggia. Insomma, si è detto stufo di tutto e ha invitato entrambe a mettere un punto alla questione.

Poco dopo c’è stato un confronto anche tra i fratelli Tavassi. In particolare Edoardo ha consigliato a Guendalina di non fidarsi di Estefania. Il motivo? La modella starebbe cercando di conquistare tutti i concorrenti dicendo loro ciò che vogliono sentirsi dire. Così da “comprarseli”, insomma. Questa è l’interpretazione di Edoardo, che ha consigliato alla sorella di non fidarsi di Estefania. E l’ha definita “mentirosa”, ovvero bugiarda.

Isola dei Famosi, Edoardo non si fida di Mercedesz: le confidenze a Nicolas

Le ultime news su Edoardo e Mercedesz dall’Isola non sono molto positive. Come riportato da Biccy, infatti, Tavassi non si fida della figlia di Eva Henger e non ne sta apprezzando la reazione. Confidandosi con l’amico Nicolas Vaporidis, Edoardo ha fatto notare che dopo aver ammesso di avere dubbi su Mercedesz ha notato che lei ha appeso il muso e fa l’offesa. Se potesse tornerebbe indietro e si comporterebbe in maniera diversa, magari aspettando un po’. Invece ha messo un freno:

“A me esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccata così a me no. Nemmeno dopo due mesi di frequentazione! Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poco, mi avevi puntato da fuori… Dai, non mi fido di lei”

Come ha detto anche a Mercedesz nel daytime, Edoardo vorrebbe che i suoi dubbi venissero accettati e rispettati, in un certo senso. Invece sta vedendo scene che non lo convincono affatto, per esempio ha notato che la giovane Henger fa “il melodramma” e “va in riva al mare con lo sguardo triste a fare le scene”. Al contrario, invece, Mercedesz ha confermato l’interesse per Edoardo parlandone con Lory Del Santo. “Lui mi piace davvero e mi sono lasciata coinvolgere”, ha detto. Non si spiega perché lui la stia ignorando, ma di sicuro lo avrà capito dopo il confronto visto oggi nel daytime dell’Isola dei Famosi 2022.