Isola 2022, Alessandro Iannoni ha abbandonato: il motivo, elogi in studio

Alessandro Iannoni ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022. O meglio, ha scelto di non proseguire in seguito al prolungamento. I naufraghi hanno fatto la loro scelta in questi giorni e l’hanno confermata davanti ad Alvin, in diretta con Ilary Blasi. La conduttrice stessa così come gli opinionisti hanno provato a convincerlo a restare, ma non c’è stato verso. Era candidato alla vittoria, era tra i preferiti del pubblico e vederlo andar via è dispiaciuto a tutti. Perché Alessandro ha scelto di lasciare l’Isola? Il motivo è nobile, da elogio e di sicuro raro nel mondo dei reality show, e forse nell’intera tv.

Il figlio di Carmen Di Pietro è stato irremovibile, non ha cambiato idea neanche davanti alle lusinghe degli opinionisti. Certo è che dallo studio hanno solo fatto il loro lavoro: Alessandro era tra i concorrenti più amati dal pubblico, un pilastro di questa edizione. Il suo abbandono è di sicuro una perdita per il programma, chi non avrebbe tentato di convincerlo a cambiare idea? Il giovane però non ne ha voluto sapere: vuole tornare in Italia per l’università. Questo il suo discorso:

“Sono partito che ero un ragazzo timido e introverso, legato fin troppo a mamma. Però grazie a questo percorso ho imparato a essere autonomo e indipendente. Ringrazio l’Isola infinitamente e per sempre per l’opportunità. Ho mantenuto la promessa fatta a tante persone, restare fino alla finale che doveva essere oggi. Da ora in poi per me per motivi scolastici, di università, è un grosso problema continuare questa esperienza”

Carmen è scoppiata in lacrime, Ilary ha parlato con Alessandro e gli ha chiesto se l’università fosse il reale motivo o meno. Lui ha confermato. Si era ripromesso di resistere fino a maggio, magari si era anche organizzato in vista di questi mesi di assenza, ma ora sente di dover tornare al dovere. Anche un solo mese in più diventerebbe complicato: “Di più diventa un problema che non so più gestire quando torno”. Questo anche perché frequenta un corso di laurea in lingua inglese, riprendere il passo sarebbe ancor più difficile per questo.

Ci ha pensato tanto, ha riflettuto giorno e notte ma era fermo sulla sua decisione: Alessandro ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi. Ilary e Nicola Savino hanno provato ancora a convincerlo a restare, ma senza successo. Non è servito neanche farlo parlare con un amico che stava andando in Honduras per fargli una sorpresa: si incontreranno a metà strada e torneranno in Italia insieme. Anche all’amico ha confermato la sua scelta:

“Mi sento impotente davanti a questa situazione, è uno schema mentale primo. Mi ero detto arriverò a fine maggio, pensavo di uscire prima. Ci sono arrivato, per me questa è la mia Isola”

Carmen ha appoggiato la scelta del figlio, consapevole di quanto lo studio sia importante per lui. Nicola Savino ha elogiato la scelta di Alessandro, facendo notare che loro stavano facendo un reality ed è bello che un ragazzi lasci perché preferisce studiare. Ilary ha lasciato ancora qualche minuto al giovane Iannoni per riflettere, ma lui ha confermato la scelta di abbandonare. Alessandro Iannoni è andato via dall’Isola 2022 tra le lacrime di tutti, sia in Palapa sia a casa. La Blasi lo ha salutato così: “Spero che tu sia stato d’esempio per tutti i tuoi coetanei”.