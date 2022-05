Ginevra Lambruschi scaricata dal calciatore pochi giorni prima delle nozze

Brutto momento per Ginevra Lambruschi. L’influencer 24enne, mamma della piccola Sophie, ha annunciato ai suoi followers di Instagram di essere stata lasciata dal padre di sua figlia, il calciatore Mirko Antonucci. La rottura della coppia, come comunicato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto luogo clamorosamente a pochi giorni dalle nozze. Ecco cosa ha detto, nel dettaglio, la Lambruschi.

Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci si sono lasciati. A dare l’annuncio è stata la stessa 24enne con un post su Instagram in cui ha spiegato in poche righe cosa è successo. L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha detto che la rottura col fidanzato è la ragione per cui è stata lontana dai social in questi “giorni molto difficili” per lei. I due si sarebbero quindi, a quanto pare, detti addio da pochissimo.

Le parole della 24enne non fanno altro che trasmettere profondo sgomento e tristezza. La Lambruschi ha detto che tutto è avvenuto, come se non bastasse, pochi giorni prima del loro matrimonio. “Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi”, ha scritto sconvolta la ragazza. Il suo pensiero, ovviamente, è subito andato alla figlioletta della coppia, Sophie. La piccola, nata lo scorso 23 marzo 2021, ha appena poco più di un anno. “Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. In questo momento la priorità è mia figlia Sophie”, ha concluso l’influencer, che ha anche ringraziato i suoi genitori per starle sempre accanto.

A quanto pare la Lambruschi, che è stata così costretta ad annullare all’ultimo momento il suo matrimonio, si trova adesso nella condizione di dover crescere da sola la sua primogenita. Per ora da parte del diretto interessato, Antonucci, non è giunto alcun comunicato ufficiale.

Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci, è finita

Ennesima delusione d’amore, stavolta davvero cocente, per la Lambruschi. La 24enne è stata precedentemente legata a Nicolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, e a Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi, da cui l’influencer è stata scaricata.

Ginevra e Mirko, calciatore 23enne in forza attualmente al Cittadella, hanno annunciato di essere in dolce attesa un anno e mezzo dopo essersi messi insieme. Il loro amore travolgente, coronato dalla nascita di Sophie, sarebbe dovuto culminare presto nel matrimonio. L’attaccante romano ha chiesto la mano all’influencer lo scorso agosto 2021. La proposta è stata documentata sui social con un video commovente. Per ora non si conoscono i motivi della loro rottura. Ciò che appare chiaro è che è stato proprio Antonucci a prendere la drastica decisione.