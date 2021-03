Ginevra Lambruschi ha partorito, nata figlia con Antonucci: il nome

Ginevra Lambruschi ha partorito: è nata la figlia con Mirko Antonucci. La coppia aveva annunciato il lieto evento a settembre scorso, il calciatore aveva scritto un lungo post pieno d’amore per la bimba che sarebbe nata dopo pochi mesi. La felicità per i due era alle stelle quando hanno scoperto che sarebbero diventati genitori, ma nulla in confronto alla felicità che provano oggi. I due hanno annunciato la nascita della figlia con un semplice e dolce post su Instagram. La bimba è venuta al mondo poche ore fa, per il momento quindi sono concentrati a godersi questi primi attimi di felicità. Per le lunghe dediche d’amore su Instagram ci sarà tempo.

Mamma Ginevra e papà Mirko hanno condiviso le prime foto insieme alla figlia, ma come si chiama la bimba? Il nome scelto dalla coppia per la loro primogenita è Sophie. Entrambi hanno scritto il suo nome e il giorno in cui è nata, oggi 23 marzo 2021, nei post su Instagram. La Lambruschi non ha aggiunto altro, mentre il calciatore Antonucci ha scritto: “Sei arrivata tu vita mia”. La piccola Sophie condivide la data di nascita con un’altra bimba venuta al mondo oggi: la piccola Baby V. di Chiara e Fedez.

Ginevra non ha ancora svelato nulla a proposito del parto, ma possiamo immaginare che si sia trattato di un cesareo a giudicare dalle foto. Lei infatti è stesa su un letto e la bimba le è stata avvicinata al viso, non la tiene in braccio come succede con il parto naturale. L’importante è che sia andato tutto bene e che sia la bimba sia la mamma stiano altrettanto bene.

Mirko Antonucci, calciatore della Salernitana in prestito dalla Roma, ha pubblicato anche una foto in cui tiene in braccio la sua piccola Sophie. Poche settimane fa aveva fantasticato sull’aspetto della piccola: ha confrontato l’ecografia 3D con una sua foto da piccolo. Aveva notato delle somiglianze: le labbra del papà e il naso della mamma. Sarà davvero così? Avranno tempo per scoprire tutte le somiglianze. Da oggi per loro inizia una nuova vita, di sicuro più impegnativa ma ricca di gioie e felicità.