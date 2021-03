Chiara Ferragni ha partorito, nata la figlia: il nome scelto con Fedez

Dopo giorni di ansia e attesa condivisi anche sui social con i suoi followers, Chiara Ferragni ha partorito. Lei e Fedez sono diventati genitori bis e su Instagram hanno pubblico la prima foto della neonata in braccio alla madre. Come si chiama la figlia della Ferragni e Fedez? Il mistero è stato svelato. Vittoria è il nome scelto per la piccola che si appresta a diventare una ‘baby-star’ come il fratello Leone. Fino a poche ore prima, il cantante e l’influencer postavano filmati del figlio che cantava in casa. All’alba di oggi, martedì 23 marzo 2021, è arrivata Vittoria Lucia Ferragni. Tanti i commenti e gli auguri per la nascita della piccola: su Twitter i Ferragnez sono già primi in tendenza, seguiti dal nome della piccola creatura.

La piccola è venuta al mondo a Milano, a differenza del fratellino nato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles tra il 19 e il 20 marzo 2018. Come ha più volte raccontato l’imprenditrice digitale, la prima gravidanza è stata molto travagliata e dura. La donna, infatti, aveva avuto qualche problema con la placenta e in un primo momento la coppia aveva iniziato a temere il peggio. Il parto era stato programmato in anticipo di due settimane, ma dopo ventidue lunghe ore Leone è nato con parto naturale, in piena salute.

Chiara Ferragni e Fedez genitori di Vittoria: la scelta del nome

Dopo mesi di attesa finalmente conosciamo il nome. Il primo a dare un indizio sul nome della baby girl di casa Ferragnez era stato Fedez durante la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. l’artista, che ha gareggiato insieme a Francesca Michielin, sulla camicia indossata durante la prima serata della kermesse della Canzone Italiana si era fatto stampare le iniziali dei componenti della famiglia: F, C, L e la misteriosa V.

Da allora era partito il toto nomi con le ipotesi più svariate. Tra le più gettonate Venere e Vittoria, ma Virginia. Una scelta particolare che rispecchia quella fatta con il nome del piccolo Leone. Il suo nome, infatti, deriva dal latino che significa simbolo di nobiltà, fierezza e coraggio. Avranno chiamato la figlia Vittoria come la prima Regina d’Inghilterra?