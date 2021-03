Ferragni svela patto segreto con Fedez sull’ipotesi abbandono di Sanremo

Chiara Ferragni torna a parlare dopo la conclusione della 71esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto tra i protagonisti suo marito Fedez, classificatosi al secondo posto assieme alla cantante Francesca Michielin. La kermesse ha puntato i riflettori anche sulla influencer dei record, che durante la finale del concorso ha chiesto ai suoi 23 milioni di fan di votare per l’amato (la questione ha innalzato una rovente polemica mediatica. C’è chi ha ritenuto il gesto legittimo e azzeccato, e chi invece ha sostenuto che potesse essere evitato). Dopo tutto il can can innescatosi, Chiara è rispuntata sui social, chiacchierando con i suoi followers nelle Stories Instagram e svelando delle chicche inedite relative al Festival e alla sua gravidanza.

Tra poco Leone avrà una sorellina. Chiara è alla 37esima settimana di gestazione e la nascita si fa sempre più imminente. “Ho preso meno chili ma la pancia è più grossa”, fa sapere la cremonese che, a proposito del nome che darà al suo frutto d’amore, non si sbilancia. I milioni di fan che la seguono, ancora per qualche giorno, resteranno a bocca asciutta con l’unico indizio di cui sono in possesso. Si sa solo che la piccina si chiamerà con un nome che ha per iniziale V. “Il nomo di Leo era venuto subito fuori perché qualcuno lo aveva detto alla stampa, non so chi. Il nome della bimba forse lo diremo alla nascita“, spiega la Ferragni.

Spazio poi ad un altro retroscena assai curioso relativo al Festival. Prima che il marito partisse per Sanremo, Chiara ha stretto un patto con lui. Patto che avrebbe potuto far lasciare anzitempo la kermesse al rapper milanese. Motivo? Se la bimba che attende la cremonese avesse deciso di venire alla luce con un pizzico di anticipo, Federico avrebbe dovuto abbandonare Sanremo e quindi lasciare la competizione (chissà come l’avrebbe presa la Michielin e se fosse al corrente di una simile eventualità).

Chiara Ferragni: “Se fossi entrata in travaglio Fedez avrebbe lasciato la competizione a Sanremo”

“Avevano il patto che se avessi avuto contrazioni e fossi andata in travaglio mentre c’era Sanremo, avrebbe abbandonato la competizione. Speravamo non succedesse anche perché era la 36esima settimana”, ha raccontato la Ferragni. Pericolo scongiurato. V. non ha giocato brutti scherzi a mamma e papà che ora la attendono con trepidazione. Anche la trepidazione dei fan per il nome scelto sta per terminare. Il parto si fa sempre più vicino.