Principesse Selassié sbarcano su Rai1: quale show le vedrà protagoniste

Da Canale Cinque a Rai Uno, a volte, il passo può essere breve: Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié sono pronte a sbarcare sulla rete ammiraglia della tv di stato dopo aver intrattenuto il pubblico del Biscione per mesi, sostando nella Casa del Grande Fratello Vip. Le tre principesse sono state una delle rivelazioni del reality show condotto da Alfonso Signorini. ‘Jess’ è salita sul gradino più alto del podio, Lulù è arrivata in finale, Clarissa invece ha terminato anzitempo il suo viaggio nel loft di Cinecittà. Al di là della classifica, una cosa è certa: il trio è stato parecchio amato dal pubblico. E sarà per questo che ‘Mamma Rai’ le ha contattate per metterle sotto contratto. Quindi? Dove le vedremo? TvBlog ha assicurato che le Selassié saranno protagoniste della prossima stagione di Tale e Quale Show.

Dunque le princess sbarcheranno alla corte di Carlo Conti. L’annuncio ufficiale non è ancora giunto, ma il portale esperto di retroscena televisivi ha spiegato che le trattative per portare le tre ex gieffine nel programma di Rai Uno dovrebbero essere chiuse. D’altra parte nessun altro concorrente è stato annunciato per ora da parte della produzione del talent show. Nulla di strano: come ogni anno le trattative vengono imbastite a partire dalla fine dell’inverno o dall’inizio della primavera. Dunque si attende la rivelazione dei palinsesti autunnali attorno al mese di giugno. Dopodiché iniziano a essere divulgati i nomi del cast ufficiale. Per la conferma relativa all’arruolamento delle Selassié c’è quindi ancora da attendere.

Tale e Quale Show, che sarà senza dubbio uno dei pezzi forti della nuova stagione tv di Rai Uno, pescherà ancora dal Grande Fratello Vip. Non una novità. Ad esempio lo scorso anno mise sotto contratto Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Tornando alla tre principesse, pare che abbiano preso seriamente la questione Tale e Quale. Infatti sembra che si stiano preparando a suon di lezioni con tanto di vocal coach, ha reso noto sempre TvBlog.

Le tre giovani potrebbero trovare una loro ex compagna d’avventura del GF Vip. Chi? Katia Ricciarelli, con la quali si sono scontrate a muso duro nella Casa più spiata d’Italia. Anche la soprano, infatti, sarebbe in trattative con lo show di Conti. Starebbe però anche avendo dei fitti colloqui con Alfonso Signorini che la vorrebbe come opinionista. Si mormora che alla fine dirà di sì al direttore di Chi Magazine.