Clarissa Selassiè sparita dai social, il motivo: si è rifatta il seno

Clarissa Selassiè, che ha appena compiuto 20 anni, ha spiegato finalmente nel dettaglio perché è stata lontana dai social negli ultimi tempi. La Princess etiope, sorella di Jessica e Lulù, si è confidata con i suoi followers di Instagram a proposito di ciò che ha vissuto questa ultima settimana. La 20enne si è sottoposta ad un intervento per aumentare la taglia del suo seno.

Clarissa Selassiè è tornata sui social dopo una piccola pausa. La 20enne concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha ripercorso la sua settimana a partire dal momento in cui aveva lasciato i followers, ossia domenica scorsa. Lunedì 16 maggio 2022 Clarissa si è sottoposta ad un intervento al seno presso L’Istituto Estetico Italiano di Roma. “Questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice”, ha detto con entusiasmo la Princess etiope.

Clarissa ha spiegato, in alcune storie Instagram pubblicate nel pomeriggio di oggi 20 maggio 2022, di aver realizzato un vero e proprio sogno. Da tempo, infatti, la sorella di Lulù e Jessica desiderava aumentare la taglia del suo seno e sentirsi più a suo agio con sé stessa. “L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%” ha spiegato l’ex gieffina. Finalmente, dopo varie visite e vari consulti da parte di specialisti la 20enne ha deciso di superare le paure, mettere a tacere i dubbi e procedere con l’intervento, del quale si dice molto soddisfatta.

Ecco svelato il motivo per cui la Selassiè non è stata molto attiva sui social e non ha organizzato una vera e propria festa per il suoi 20 anni compiuti ieri, 19 maggio 2022. Clarissa si è rifatta il seno e si è praticamente presa una settimana per riprendersi e riposarsi dopo l’intervento.

Clarissa Selassiè, operazione al seno: come sta ora

La 20enne ha spiegato di aver avuto, nei momenti immediatamente successivi all’operazione al seno, problemi a camminare a causa del peso del suo nuovo décolleté. In più, ha raccontato, ha provato molta stanchezza, anche a causa dell’anestesia. Per adesso, ovviamente, la Princess non dovrà fare sforzi né praticare attività fisica. Al momento dovrà inoltre indossare un particolare reggiseno adatto per il decorso post-operatorio. Adesso l’influencer dice di sentirsi meglio rispetto ai primi giorni nonostante i punti e la medicazione. Tutto merito, ha specificato, delle coccole della sua mamma e delle sue sorelle.

Il silenzio social di questa settimana di Clarissa Selassiè è stato rotto dalla video intervista di ieri, 19 maggio 2022, che le tre Princess etiopi hanno concesso a Whoopsee.it. In questa occasione Clarissa, Lulù e Jessica hanno discusso a proposito di due loro compagni di avventura al GF Vip 6: Barù e Alex Belli.