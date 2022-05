Sorelle Selassié: nuove rivelazioni su Barù e su Alex Belli

Le “princess” si raccontano in una nuova intervista, fra amori, flirt, progetti futuri e sugli attuali rapporti con alcuni ex gieffini

Si è conclusa pochi minuti fa una gustosa intervista in diretta di Lulù, Jessica e Clarissa Selassié ai microfoni di Whoopsee, media gossipparo al quale le tre “princpess” hanno concesso una diretta di circa una ventina di minuti. Uno spazio piuttosto ridotto, ma in occasione del quale le tre sorelle si sono scatenate parlando non soltanto dei loro ex coinquilini del Grande Fratello Vip ma anche dei loro progetti futuri al di fuori della casa.

Ovviamente, era scontato che una delle domande che sarebbero state poste alle “princess” avrebbe riguardato l’affascinante Barù. Non è più un segreto, infatti, che fra il barbuto concorrente e la vincitrice del GF Vip Jessica Selassié si fosse creata una particolare sintonia nella casa. Cosa sta bollendo in pentola, dunque, anche in considerazione delle recenti immagini dei due insieme circolate online? Su questo punto, Jessica è stata molto chiara:

“Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolamente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.

Se effettivamente fra Jessica e Barù dovesse nascere il vero amore le altre due sorelle ne sarebbero molto felici. Parlando di lui, Lulù ha commentato:

“Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Quindi non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così. Ho avuto qualche discussione ma quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spalle. Quindi devo dire che mi piace molto. Oltre ad essere così è anche un uomo molto sensibile e si vede”.

Un’eventuale storia d’amore, tra l’altro, non è l’unico progetto di vita che attenderebbe Jessica nel breve termine. La vincitrice del GF Vip ha anche confermato di essere pronta a fare il suo debutto da conduttrice: ci sarebbe da questo punto di vista almeno una proposta importante sul piatto.

L’intervista con le Selassié è stata anche un’occasione per parlare di Alex Belli. In tempi non sospetti, infatti, il compagno di Delia Duran ha fatto arrabbiare le tre sorelle per le sue recenti dichiarazioni su Lulù da Barbara d’Urso. Clarissa, che ha specificato che rispetto ad altri ex gieffini “non è nella lista nera”, ha fatto chiarezza dichiarando:

“C’è stato un fraintendimento con Alex. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano state situazioni private di Lulù che lui sapeva […] E poi ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale. […] Poi gli ho chiesto perché sei andato a Pomeriggio 5? Lui mi ha risposto “Eh ma questo è il nostro lavoro sai com’è fatto”. Sì, ma c’è un momento dove ci sta il lavoro, un momento dove ci sta l’amicizia e uno dove ci sta la vita privata. Ci siamo rimaste molto male”.

Per i più curiosi e appassionati di gossip, nella diretta con le sorelle Selassié abbiamo anche scoperto che anche per Clarissa, attualmente, ci sarebbe un flirt in corso. Stando alle dichiarazioni di Jessica e Lulù si tratterebbe di un ragazzo “non di Roma ma che vive a Roma, bono, uno sportivo”. Scatta, a questo punto, la caccia per scoprire l’identità di questo uomo misterioso. Nel frattempo, tutto tace dal lato Lulù Selassié, ancora “in lutto” per la fine della relazione con Manuel Bortuzzo.