Manuel, Lulù e papà Bortuzzo: ora parla Signorini, ecco cosa pensa

La notizia sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è arrivata con un gelido comunicato e varie versioni discordanti. Infatti, da una parte il giovane nuotatore si ritrova a raccontare una storia che presenta delle evidenti differenze con quella svelata invece da Lucrezia. Quest’ultima a Verissimo è apparsa abbastanza provata da ciò che è accaduto con Manuel. Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 avevano progettato un futuro insieme, sognando matrimonio e figli. Ma ecco che il giovane Bortuzzo ha poi preso la decisione di mettere fine alla loro relazione.

Oggi a parlare ci pensa finalmente Alfonso Signorini. Finora il conduttore aveva forse preferito non esprimersi su cosa sta accadendo tra Manuel e Lulù dopo il GF Vip. Ora, invece, trova l’occasione giusta per esprimere il suo pensiero al riguardo. Lo fa attraverso il nuovo numero del settimanale Chi, da lui diretto. Qui pubblica una lunga lettera di una lettrice, che vuole conoscere il suo punto di vista sulla storia d’amore dei due ex gieffini. In particolare, il messaggio inizia con un introduzione su ciò che è accaduto nella vita di Manuel.

Il nuotatore è “solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe”, queste le prime parole della lettrice. Ci tiene a far presente che “tra ragazzi ci si prende e ci si lascia”, alcune volte “con poco garbo”. Ma per lei “è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv”, che ha cancellato la sua ospitata a Domenica In.

Non manca il riferimento di Franco Bortuzzo, che è diventato grande protagonista delle notizie sulla rottura tra Manuel e Lulù. Scendendo nel dettaglio, viene fatto notare che, insieme al figlio, ora è noto al pubblico italiano e, pertanto, abbastanza richiesto tra “interviste, giudizi e comunicati stampa”. La lettrice conclude la sua lettera augurando ai Bortuzzo “una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

Ed ecco che, mentre Manuel Bortuzzo si lascia andare a un gesto contro Verissimo, Alfonso Signorini svela al pubblico il suo punto di vista al riguardo. Il conduttore non spende troppe parole per esprimere la sua opinione e non cita Lulù Selassié. Le sue sono solo poche parole e sembra voler far intendere di essere fiducioso sul futuro dei Bortuzzo nel mondo dello spettacolo.

“La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”

Queste le uniche parole che Signorini sente di dover spendere pubblicamente sulla rottura di Manuel e Lulù. Probabilmente, Alfonso avrà avuto modo di parlare della questione in privato con i due diretti interessati. Per il momento, però, sembra preferire non rivelare troppo su ciò che pensa.