Manuel Bortuzzo e il gesto contro Silvia Toffanin: c’entra Lulù!

L’ex nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe gradito l’ultima intervista della Selassié a Verissimo

Continua a tenere banco la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia, Lulù, Selassié. Le versioni dei due ex gieffini sulla fine della loro storia d’amore sono completamente opposte. L’ex nuotatore ha assicurato che il suo stile di vita non era compatibile con quello della principessina etiope mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro la famiglia dello sportivo che non l’avrebbe mai apprezzata troppo.

Manuel Bortuzzo e Lulù hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, da separati, ad una settimana di distanza. Il primo ha assicurato che c’erano molti problemi con la Selassié. Quest’ultima ha invece confidato nel programma tv del sabato pomeriggio che filava tutto liscio tanto che per lei il comunicato Ansa dell’addio è stato del tutto inatteso, una vera e propria doccia gelata.

Dopo aver avuto entrambi come ospiti la redazione di Verissimo, a cui fa capo la conduttrice Silvia Toffanin, ha postato sui propri account social un video in cui vengono evidenziate le dichiarazioni più importanti di Manuel e Lulù. Un modo per dare ai telespettatori un quadro più completo della vicenda e farsi così una propria opinione.

Il post non sarebbe particolarmente piaciuto a Bortuzzo: pochi minuti dopo la pubblicazione del filmato il 23enne ha tolto il “segui” alla pagina del format di Canale 5. A farlo notare il Vicolo delle News: un vero e proprio sgarro nei confronti di Silvia Toffanin, che più volte ha ospitato il giovane nel suo salotto.

Bortuzzo vuole archiviare Lulù

Al momento Manuel Bortuzzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito: l’ex nuotatore pare propenso più che mai ad archiviare la sua liaison con Lulù Selassié, che aveva fatto sognare un po’ tutti i telespettatori della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Diversa la reazione della sorella di Clarissa e Jessica, che non ha mai nascosto di soffrire molto per questa separazione. L’influencer e aspirante cantante credeva molto in questo legame e nella Casa più spiata d’Italia ha fatto il possibile per far capitolare Bortuzzo. Dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini i due parlavano di matrimonio e figli ma in poche settimane tutto è sfumato.