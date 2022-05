La Selassié ha risposto all’intervista di Manuel nello studio di Silvia Toffanin: le due versioni non combaciano in niente

Lulù Selassié ha risposto a Manuel Bortuzzo nello studio di Verissimo. La settimana scorsa il nuotatore ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per rompere il silenzio sulla rottura con Lulù, raccontando la sua verità. Una verità che non combacia praticamente in nulla con quella della principessa del Grande Fratello Vip 6. Lulù ha pianto a Verissimo, per tutta la durata dell’intervista le lacrime hanno rigato il suo volto.

Come prima domanda, Silvia ha scelto di chiederle come sta. Lulù ha ammesso di essere triste e che sta cercando di pensare a sé stessa e al suo lavoro. La sua famiglia le è vicino e grazie al loro amore sta provando a distrarsi dalle pene d’amore. Non ha nascosto però di pensare tutto il giorno a Manuel. La Toffanin a questo punto ha subito affrontato il primo punto all’ordine del giorno: il comunicato stampa di Bortuzzo. Lui ha sostenuto di averla lasciata molto prima e di aver fatto il comunicato per farle capire che era davvero finita. Lulù continua a sostenere di essere stata lasciata col comunicato stampa:

“Certo sì, perché noi prima stavamo discutendo ma per cose stupide. Non abbiamo mai litigato per cose gravi o serie, ma per delle cavolate. Non penso che a 23 anni se discutiamo non ci vediamo più. Discutevamo per delle foto, non penso sia stato lui perché non è geloso. Lo è nel giusto. Non mi sembrava un pensiero nato da lui. Ci sono state delle situazioni in cui non c’era vento a favore da parte di altre persone”

Silvia le ha mostrato allora degli spezzoni dell’intervista rivelatrice di Bortuzzo. Hanno scelto di mostrarle quando Manuel chiarisce di aver deciso di chiudere la storia e parla della difficoltà che ha riscontrato nel parlare con Lulù, per spiegarle i problemi. Le parole sul comunicato stampa, sul perché ha eliminato le foto e sulle sensazioni di parlare con un muro. Lulù ha risposto così a Manuel:

“Io su questo sono tranquilla. So benissimo il modo in cui abbiamo vissuto gli ultimi giorni, stavamo benissimo. Ho messaggi bellissimi che ricevevo da lui. Non è assolutamente vero che provava a farmi capire che voleva lasciarmi. Due giorni prima eravamo a festeggiare in albergo. Sì, io sono ancora innamorata e spero che cambi idea”

Nel suo cuore spera di poter rivedere Manuel e che ci sarà un futuro tra loro. “Se non dovesse essere spero che lui sia felice, glielo auguro, e che realizzi tutti i suoi sogni anche senza di me”, ha aggiunto. Silvia le ha chiesto se secondo lei Manuel è ancora innamorato: secondo Lulù sì. Queste le sue parole:

“Conoscendolo io penso di sì, anche se lui non lo dirà mai. ciò che noi abbiamo vissuto è troppo forte. Penso che lui provi ancora amore per me, lo conosco. Io lo capisco subito, basta che guardo i suoi occhi”

Lulù a Verissimo: “Manuel è diverso”, Toffanin scettica

La Toffanin ha riportato Lulù con i piedi per terra facendole notare due frecciatine dell’ex: che pensa solo ai social e che è annebbiata dall’amore. La reazione della Selassié? Ha detto che questa cosa dei social la fa sorridere perché, ha aggiunto, pare fosse Manuel a suggerirle di essere più social, come volevano i suoi fan. Lulù a Verissimo ha visto un Manuel diverso: “L’ho visto diverso, con malinconia e rabbia nel suo sguardo, per come lo conosco. L’ho visto diverso da come era vicino a me”.

Sul dopo Grande Fratello Vip, invece, Lulù ha spiegato che doveva tornare alla vita di sempre e riabituarsi alla quotidianità. Per questo secondo lei era diversa rispetto a come era nella Casa. Silvia ha insistito: “Lui dice che non c’era il venirsi incontro”. Manco a dirlo, Lulù ha smentito Manuel ancora una volta: secondo lei non c’era nessun problema.

Notando due versioni diverse, opposte della storia, la Toffanin è apparsa scettica e ha chiesto: “Come è possibile che lui racconta una realtà totalmente diversa?”. E anche in risposta a questo Lulù ha tirato in ballo terze persone: “Non so cosa gli hanno detto, so che non è partito da lui”. Lulù ha parlato anche della famiglia Bortuzzo, senza nominare papà Franco:

“Finché non li ho conosciuti non potevo sapere quello che era stato detto su di me. Ho visto cose sui social in cui certe persone non esprimevano giudizi positivi, anche se io non avevo fatto nulla di grave per meritarmi queste parole. Li ho visti pochissime volte, ho visto più una persona rispetto ad altre. Non mi sono sentita a mio agio. Quello che è accaduto con queste persone sì è successo. Io sono felice che la mia famiglia ha accolto Manuel sin da subito, per mia mamma era un figlio. Lui la chiamava mamma, ero felice di questo”

Infine Silvia le ha chiesto se voleva mandare un messaggio all’ex fidanzato. Lulù ha detto che spera di incontrare Manuel, ma in ogni caso gli augura di essere felice. La conduttrice di Verissimo ha salutato la sua ospite dandole dei consigli materni, di quelli che si danno a tutti i giovani alle prese con le prime sofferenze d’amore.

Bortuzzo e Lulù raccontano due verità opposte a Verissimo: dov’è la verità?

È chiaro che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si contraddicano: a questo punto viene da chiedersi chi stia mentendo. Non è da escludere, in realtà, che nessuno dei due stia dicendo bugie, o almeno non in modo consapevole. Già nella Casa del GF Vip, per esempio, Lulù nei primi mesi sembrava vedere le cose a modo suo e non capiva quando Manuel diceva di non stare bene. Tant’è che non una volta sola Alfonso Signorini è intervenuto per rimproverare Lulù, che non capiva ciò che le diceva Bortuzzo quando chiedeva spazio. Per lei infatti non erano problemi quelli di Manuel e non accettava di stargli lontano, perché interpretava gli screzi a modo suo.

Tuttavia era evidente che la principessa non lo facesse con cattive intenzioni, ma perché molto innamorata. Per questo potrebbe fare lo stesso anche adesso, non sarebbe né la prima né l’unica alla quale gli occhi dell’amore fanno avere una percezione diversa della realtà. In tutto ciò, però, i fan di Lulù credono in tutto e per tutto a lei. Altri erano disposti a credere a Manuel, ma pare abbiano cambiato idea dopo quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show.