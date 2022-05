Mara Venier: perché parte dei vertici Rai è furiosa per il caso Bortuzzo

Il consigliere Riccardo Laganà si scaglia via social contro la conduttrice per gli ultimi sgarbi all’atleta paralimpico, ecco le sue parole

I vertici Rai non hanno esattamente preso con leggerezza la querelle che ha visto in queste ore confrontarsi Mara Venier e Manuel Bortuzzo. La conduttrice veneta è stata infatti bacchettata pubblicamente via social per il suo comportamento. Come saprete, domenica scorsa la Venier ha scelto di non ospitare (all’ultimo momento) l’ex gieffino e atleta paralimpico.

A scagliarsi contro Mara Venier è stato nelle scorse ore Riccardo Laganà, membro del Consiglio di Amministrazione Rai. Con un post pubblicato sui social, Laganà si è riferito alla conduttrice con toni non proprio accomodanti.

Mara Venier è stata prima di tutto definita “l’eterna conduttrice della Domenica pomeriggio” ed è stata accusata di aver deciso “in modo scomposto” di non ospitare in trasmissione Bortuzzo. A questo punto, Laganà ha proseguito sottolineando che la presenza di Bortuzzo sarebbe stata un’importante vetrina promozionale per un prodotto Rai (la serie Rinascere) che sarebbe andato in onda proprio sulla rete ammiraglia. Ma l’occasione, per l’appunto, è stata sprecata. La colpa è stata, secondo Laganà, di una presentatrice che (prendendo in prestito un termine utilizzato da Laganà stesso) sta da tempo facendo il bello e il cattivo tempo in rete con le sue “intemperanze”.

Peccato, dunque, perché la scelta della Venier ha fatto perdere alla Rai l’occasione “di parlare di disabilità e delle tecniche che consegnano nuove speranze a chi deve riprogrammare la propria vita dalla prospettiva della sedia a rotelle”.

Mara Venier: perché ha deciso di rifiutare la presenza di Bortuzzo a Domenica In

Non serve certo un genio per comprendere che tutta la querelle in origine nasce a causa di Verissimo. Il giorno prima, l’atleta paralimpico era stato ospite della concorrente Silvia Toffanin su Canale 5. Un’ospitata, questa, che non sarebbe andata proprio giù a “Zia Mara”.

A questo punto, nel suo post Laganà ha messo il carico da 90. “Si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top, magari proprio durante Domenica in” ha commentato il consigliere. Le parole di Mamma Rai impediranno a Mara Venier di commettere altri scivoloni del genere in futuro? Ah saperlo…